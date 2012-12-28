Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса

Взамен он проносил заключенному запрещенные в колонии предметы.



СК возбуждено уголовное дело о взятке в значительном размере в отношении сотрудника елецкой исправительной колонии. По данным следствия, с января по август 2024 года он получил заключенного различные товары на общую сумму более 80 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба областного управления СК, родственники заключенного заказывали эти товары в маркетплейсах, а сотрудник колонии забирал их в качестве вознаграждения за пронесенные осужденному запрещенные в ИК предметы.«Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии сотрудников региональных управлений СК и ФСИН России.При допросе подозреваемый вину признал, пояснив все обстоятельства коррупционного преступления. По месту его жительства проведен обыск, полученные в качестве взятки материальные ценности изъяты и признаны вещественными доказательствами. Проводятся следственные и процессуальные действия с целью сбора доказательств», — сообщили в Следкоме.Санкция вменяемой сотруднику колонии статьи УК РФ предусматривает вплоть до 8 лет лишения свободы.