Липецкая вечЁрка: расширение улицы Тельмана, эхо 90-х и дефицит учителей

Сегодня, 27 августа, определился подрядчик, который распланирует реконструкцию дороги на улице Тельмана, завершилось расследование громких дел о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета, и на городской педагогической конференции рассказали, учителей каких специальностей не хватает в Липецке.