Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВОв
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
Подозреваемый в мошенничестве депутат областного Совета Анатолий Емельянов просится на СВО
Общество
Красный уровень объявлен по всей области
Происшествия
В Липецке и Липецком округе работает ПВОв
Происшествия
Красный уровень снова объявлен по всей области
Общество
Липецкая вечЁрка: расширение улицы Тельмана, эхо 90-х и дефицит учителей
Общество
В Липецке большое отключение холодной воды
Общество
Во время первой вечерней тревоги в области сбиты два БПЛА
Происшествия
Красный уровень введен в Ельце и четырех районах области
Происшествия
Отбой воздушной тревоги
Происшествия
В Липецкой области введен желтый уровень опасности
Происшествия
Общество
516
сегодня, 20:25
2

Липецкая вечЁрка: расширение улицы Тельмана, эхо 90-х и дефицит учителей

Сегодня, 27 августа, определился подрядчик, который распланирует реконструкцию дороги на улице Тельмана, завершилось расследование громких дел о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета, и на городской педагогической конференции рассказали, учителей каких специальностей не хватает в Липецке.

Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на улице Тельмана от ее пересечения с улицами Балмочных и Нестерова до улицы Гагарина.

Дома в районе бывшей нефтебазы растут как грибы, ожидается, в них будут жить 10 тысяч человек. А дороги для общественного транспорта нет.

Фирма «Архивариус» за 1 134 196 рублей до 30 апреля 2026 года должна проработать возможность организации двухстороннего четырехполосного движения по улице Тельмана с организацией одностороннего движения общественного транспорта и устройством остановок.

Также определился подрядчик по планировке застройки IV очереди микрорайона «Елецкий». Компания-победитель торгов сбила начальную цену почти в три раза — с 1 400 000 рублей до 593 тысяч.

Ей необходимо размежевать треугольный участок площадью 52,3 тысячи кв. м между 4-й поликлиникой, школой-новостройкой и Елецким шоссе. 

«На Тельмана физически негде расширять, там куча стен и зданий. Кого там только нет. Опомнились», — не поверила Смехопанорама.

«Тема метро не раскрыта», — съязвил комментатор.

На улице Терешковой началось благоустройство сквера имени экс-начальника регионального ФСБ Владимира Варакина. Сделать его должны оперативно, до 12 сентября. 

«В субботу проходили мимо — рабочие среднеазиатских республик отрезали камни и бордюры — вся пыль на людей, и им всё равно», — поделился впечатлениями о ремонте яяяя.

Компания «Инфинити Групп», по всей видимости, не сумеет вовремя, до конца лета, уложить новый асфальт на улицах Раздольной и Новой. Но не потому, что плохо работала, а из-за другого подрядчика — фирмы «Экотерм», которая вовремя не построила ливневую канализацию.

Жильцы дома № 24 по улице Ударников подключили к решению проблем своей многоэтажки тяжелую артиллерию. Глава Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращениями о нарушении прав липчан.  Из-за текущей канализации они периодически остаются без света, воды и интернета.

Завершено расследование очередных  громких уголовных дел. Трое липчан обвиняются в нападении на заведующего кафедрой «Уголовное и гражданское право» ЛГТУ Никиту Яковлева, а двое — в избиении сотрудников уголовного розыска, находившихся при исполнении, и расстреле их в упор из травматического пистолета. Но обо всем по порядку.

Педагога избили в ресторане 16 августа, где он встречался с клиентом, у которого была гражданская тяжба с зачинщиком драки — Андреем Челышевым. Последний вместе со своим братом Сергеем в 90-е годы был членом тамбовской ОПГ.

Один из участников избиения юриста Антон Татанкулов через четыре месяца засветился в другом деле — о стрельбе по полицейским.


«Все бандиты ходят с травматами, за тяжкие преступления дают условный срок. Что творится с нашими правоохранительной и судебной системами?», — переживает Павел.

«Зато за посты в интернете можно 20 лет получить, а тут банды на разборку с полицией выезжают», — добавил ттт. 

Накануне 1 сентября в школах Липецка не хватает 270 учителей. Самыми дефицитными оказались преподаватели математики, русского языка и литературы и начальных классов.

Стоит добавить, что обеспеченность кадрами в школах Липецка составляет 98,7%. Эта новость набрала больше полусотни комментариев. 

«Не платят вот и столько вакансий. Все по плану», — считает Р.

«Иметь в городе пединститут, и такие вакансии просто стыдно. Значит не педагоги выходят из стен этого учебного заведения. Зачем тратить деньги на обучение таких не педагогов», — возмутился комментатор.

«Просмотрите за зарплату администрации школ и техникумов. И на зарплату учителей. На систему распределения премий и стимулирующих. И все станет ясно», — посоветовала Елизавета.

«Все верно. Директор ест мясо, а учителя капусту. Зато в меню пишут — голубцы!», — поддакнул Паша.

«Скоро учителей в Красную книгу придётся заносить. При таком отношении к учителям со стороны администрации, отдельных родителей с их невоспитанными детьми, да ещё за такую скромную зарплату — в школе скоро совсем некому будет работать», — предположила Лиза.

Синоптики принесли добрую весть. В Липецк возвращается тепло, правда, не сразу. Завтра в городе  от +19 до +21 градусов. Это выше, чем сегодня. В выходные и вовсе ожидается жара.

Сравните, самый жаркий день 28 августа был в Липецке в 1969 году, тогда столбики термометров поднялись до +33, а в 1983 году было лишь 3 градуса тепла.
Комментарии (2)

ять
59 минут назад
Физику и математику надо вообще запретить, это западные ценности, написанные западными хозяевами. А рускому языку, бабушка научит. Пусть на уроках песни шамана поют. И учителя не нужны.
Бабка Первая
20 минут назад
Всё кому-то бабушки должны. Только бы свалить ответственность с себя))
