Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: расширение улицы Тельмана, эхо 90-х и дефицит учителей
Сегодня, 27 августа, определился подрядчик, который распланирует реконструкцию дороги на улице Тельмана, завершилось расследование громких дел о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета, и на городской педагогической конференции рассказали, учителей каких специальностей не хватает в Липецке.
Дома в районе бывшей нефтебазы растут как грибы, ожидается, в них будут жить 10 тысяч человек. А дороги для общественного транспорта нет.
Фирма «Архивариус» за 1 134 196 рублей до 30 апреля 2026 года должна проработать возможность организации двухстороннего четырехполосного движения по улице Тельмана с организацией одностороннего движения общественного транспорта и устройством остановок.
Также определился подрядчик по планировке застройки IV очереди микрорайона «Елецкий». Компания-победитель торгов сбила начальную цену почти в три раза — с 1 400 000 рублей до 593 тысяч.
Ей необходимо размежевать треугольный участок площадью 52,3 тысячи кв. м между 4-й поликлиникой, школой-новостройкой и Елецким шоссе.
«На Тельмана физически негде расширять, там куча стен и зданий. Кого там только нет. Опомнились», — не поверила Смехопанорама.
«Тема метро не раскрыта», — съязвил комментатор.
На улице Терешковой началось благоустройство сквера имени экс-начальника регионального ФСБ Владимира Варакина. Сделать его должны оперативно, до 12 сентября.
«В субботу проходили мимо — рабочие среднеазиатских республик отрезали камни и бордюры — вся пыль на людей, и им всё равно», — поделился впечатлениями о ремонте яяяя.
Компания «Инфинити Групп», по всей видимости, не сумеет вовремя, до конца лета, уложить новый асфальт на улицах Раздольной и Новой. Но не потому, что плохо работала, а из-за другого подрядчика — фирмы «Экотерм», которая вовремя не построила ливневую канализацию.
Жильцы дома № 24 по улице Ударников подключили к решению проблем своей многоэтажки тяжелую артиллерию. Глава Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращениями о нарушении прав липчан. Из-за текущей канализации они периодически остаются без света, воды и интернета.
Завершено расследование очередных громких уголовных дел. Трое липчан обвиняются в нападении на заведующего кафедрой «Уголовное и гражданское право» ЛГТУ Никиту Яковлева, а двое — в избиении сотрудников уголовного розыска, находившихся при исполнении, и расстреле их в упор из травматического пистолета. Но обо всем по порядку.
Педагога избили в ресторане 16 августа, где он встречался с клиентом, у которого была гражданская тяжба с зачинщиком драки — Андреем Челышевым. Последний вместе со своим братом Сергеем в 90-е годы был членом тамбовской ОПГ.
Один из участников избиения юриста Антон Татанкулов через четыре месяца засветился в другом деле — о стрельбе по полицейским.
«Все бандиты ходят с травматами, за тяжкие преступления дают условный срок. Что творится с нашими правоохранительной и судебной системами?», — переживает Павел.
«Зато за посты в интернете можно 20 лет получить, а тут банды на разборку с полицией выезжают», — добавил ттт.
Накануне 1 сентября в школах Липецка не хватает 270 учителей. Самыми дефицитными оказались преподаватели математики, русского языка и литературы и начальных классов.
Стоит добавить, что обеспеченность кадрами в школах Липецка составляет 98,7%. Эта новость набрала больше полусотни комментариев.
«Не платят вот и столько вакансий. Все по плану», — считает Р.
«Иметь в городе пединститут, и такие вакансии просто стыдно. Значит не педагоги выходят из стен этого учебного заведения. Зачем тратить деньги на обучение таких не педагогов», — возмутился комментатор.
«Просмотрите за зарплату администрации школ и техникумов. И на зарплату учителей. На систему распределения премий и стимулирующих. И все станет ясно», — посоветовала Елизавета.
«Все верно. Директор ест мясо, а учителя капусту. Зато в меню пишут — голубцы!», — поддакнул Паша.
«Скоро учителей в Красную книгу придётся заносить. При таком отношении к учителям со стороны администрации, отдельных родителей с их невоспитанными детьми, да ещё за такую скромную зарплату — в школе скоро совсем некому будет работать», — предположила Лиза.
Синоптики принесли добрую весть. В Липецк возвращается тепло, правда, не сразу. Завтра в городе от +19 до +21 градусов. Это выше, чем сегодня. В выходные и вовсе ожидается жара.
Сравните, самый жаркий день 28 августа был в Липецке в 1969 году, тогда столбики термометров поднялись до +33, а в 1983 году было лишь 3 градуса тепла.
