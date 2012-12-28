Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»

Проекты должны быть готовы весной следующего года.

Сразу две закупки совершил департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка: реконструкцию дороги на улице Тельмана — от ее пересечения с улицами Балмочных и Нестерова до пересечения с улицей Гагарина, и планировку застройки последней очереди микрорайона «Елецкий».Первый проект касается недостатка социальной инфраструктуры в активно застраиваемом районе между старой нефтебазой и Быхановым садом. В новом жилом массиве, где будут жить 10 тысяч человек, появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. Этому массиву необходима дорога для общественного транспорта.Мэрия сумела договориться с застройщиками о расширении за счет их земельных участков существующей дороги на улице Тельмана. И вот департамент проторговал ее планировку. Заказ с понижением начальной цены в 1 240 000 рублей до взяло 1 134 196 рублей выиграло ООО «Архивариус». Компания должна проработать до 30 апреля 2026 года возможность организации двухстороннего четырехполосного движения по улице Тельмана с организацией одностороннего движения общественного транспорта и устройством остановок.Также определился подрядчик по второму заказу мэрии: планировке застройки IV очереди микрорайона «Елецкий». Название компании-победителя торгов пока неизвестно, но она в ходе жесткой конкурентной борьбы с шестью другими участниками аукциона снизила цену контракта с начальных 1 400 000 рублей до 593 тысяч.Участок, который необходимо размежевать, представляет собой треугольник площадью 52,3 тысячи кв. м между 4-й поликлиникой, школой-новостройкой и Елецким шоссе, и магазином «Лемана Про» посередине. Целью подрядчика обозначено «обеспечение устойчивого развития территории с учетом размещения разворотной площадки для общественного транспорта». Проект планировки должен быть сдан заказчику к 6 марта 2026 года.