Завершено расследование уголовного дела о стрельбе в полицейских и избиении завкафедрой техуниверситета
Происшествия
В Липецкой области — последний прохладный день
Погода в Липецке
Упавшее в Сселках дерево объезжают по обочине
Происшествия
На 11-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Чтобы остановить пьяного водителя без прав, полицейским пришлось стрелять
Происшествия
Липецкая вечЁрка: деньги пострадавшим от атак БПЛА, пинок от мэра и граффити в устье реки Липовки
Общество
Мужчину оштрафовали за поклёп: он обвинял дочь в незаконной продаже дома и причастности к теракту в «Крокусе»
Происшествия
Евгения Фрай: «Считаю, что это был классный депутатский созыв. Спасибо всем!»
Общество
В Липецке дерево упало на «Шевроле»
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
В липецких школах 270 учительских вакансий
Общество
1 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль
Происшествия
Проблемы жителей дома на улице Ударников дошли до Александра Бастрыкина
Общество
За кражу 1200 рублей ельчанину грозит до шести лет лишения свободы
Происшествия
На Опытной к 1 сентября расширят стык улицы Виктора Музыки с Боевым проездом
Общество
Один подрядчик мэрии Липецка мешает другому отремонтировать дороги на Опытной
Общество
Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»
Общество
Два жестких ДТП произошло на трассе «Орёл-Тамбов» под Липецком
Происшествия
Контракт на благоустройство центра Данкова признан ничтожным
Общество
Общество
142
22 минуты назад
2

Мэрия проторговала проект реконструкции дороги на Тельмана и планировку застройки последней очереди «Елецкого»

Проекты должны быть готовы весной следующего года.

Сразу две закупки совершил департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка: реконструкцию дороги на улице Тельмана — от ее пересечения с улицами Балмочных и Нестерова до пересечения с улицей Гагарина, и планировку застройки последней очереди микрорайона «Елецкий».

Первый проект касается недостатка социальной инфраструктуры в активно застраиваемом районе между старой нефтебазой и Быхановым садом. В новом жилом массиве, где будут жить 10 тысяч человек, появятся три новых улицы общей длиной в 1,2 километра. Этому массиву необходима дорога для общественного транспорта.

568585878.jpg

euerxhmyu0f7qpo1bjtftkhv1veef0l2.webp

Мэрия сумела договориться с застройщиками о расширении за счет их земельных участков существующей дороги на улице Тельмана. И вот департамент проторговал ее планировку. Заказ с понижением начальной цены в 1 240 000 рублей до взяло 1 134 196 рублей выиграло ООО «Архивариус». Компания должна проработать до 30 апреля 2026 года возможность организации двухстороннего четырехполосного движения по улице Тельмана с организацией одностороннего движения общественного транспорта и устройством остановок.

9cnzt0lrudorqr4qafueizosveax368i.jpg

Также определился подрядчик по второму заказу мэрии: планировке застройки IV очереди микрорайона «Елецкий». Название компании-победителя торгов пока неизвестно, но она в ходе жесткой конкурентной борьбы с шестью другими участниками аукциона снизила цену контракта с начальных 1 400 000 рублей до 593 тысяч.

467568586.jpg

Участок, который необходимо размежевать, представляет собой треугольник площадью 52,3 тысячи кв. м между 4-й поликлиникой, школой-новостройкой и Елецким шоссе, и магазином «Лемана Про» посередине. Целью подрядчика обозначено «обеспечение устойчивого развития территории с учетом размещения разворотной площадки для общественного транспорта». Проект планировки должен быть сдан заказчику к 6 марта 2026 года.
транспорт
градостроительство
Комментарии (2)

Сначала новые
Ветеран
12 минут назад
Надо было сначала сделать реконструкцию дороги, построить школу, а уж потом строить ЖК Поколение. У нас все сделано шиворот навыворот, расплачиваться будут жильцы.
Ответить
Шлакоблок
16 минут назад
Пока там вокруг идут стройки домов, новая дорога долго не продержится. Всё время копают траншеи.
Ответить
