Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
Происшествия
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Общество
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
Происшествия
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Происшествия
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Общество
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Общество
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
Здоровье
Мэр Роман Ченцов потребовал включить горячую воду до 1 сентября
Общество
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Общество
20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Происшествия
Общество
94
15 минут назад

Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка

Сегодня, 25 августа, стало известно о смерти несостоявшегося жениха, полицейские нашли подростков, поживившихся содержимым призового автомата, и липчанин предложил брендом города сделать липовок.

Накануне в селе Докторово Лебедянского района трагически завершилась любовная история. Житель Смоленской области приехал с серьезными намерениями к знакомой. Но совместная жизнь в Лебедяни не задалась. После очередной ссоры женщина выставила жениха с вещами за дверь. Смолянин с горя напился в компании новых знакомых, а потом исчез. Его тело нашли в 20 километрах от Лебедяни.

Теперь следователи выясняют обстоятельства его смерти.

«Какие мужики ранимые пошли. Он сейчас в ад пойдет, а она другого себе найдет и будет жить припеваючи. Не надо так!», — написала Клеопатра.

Сегодня на 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева.



Долгожительница в молодости была фронтовой медсестрой, встретила Победу в Чехословакии. После войны более 45 лет работала на заводе «Свободный Сокол». Была Почетным донором СССР. Воспитала троих детей, четырех внуков и помогала растить правнуков.

«Как хорошо, что такие люди есть. Зло никогда не победит добро, как бы не старалось!», — написал САИ.

В одном из торговых центров Данкова два 14-летних подростка вскрыли призовой автомат и похитили из него 37 тысяч рублей.



Владелец автомата обратился в полицию, когда школьников нашли, у них осталось всего 8 тысяч рублей.

Шутка обернулась уголовным делом по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Самое мягкое наказание по такому обвинению — крупный штраф.

«По ходу они просто выиграли», — предположил реалист.

«Не твое не трогай. Привычку взяли воровать, а потом отмазки начинанают выдумывать», — считают мозги.

«Автомат долго обманывал детей, и они просто решили забрать свое, никакого криминала тут нет», — уверен комментатор.

«Молодцы. Обрадовали маму с папой!», — заметил гость.

Автор сообщества «Липецк пешком» экскурсовод Александр Григоров предложил расставить по Липецку статуэтки «Липовок». Эта идея ему пришла в голову после поездки в Калининград, где он увидел фигурки хомлинов.

Модели фигурок он сделал с помощью ИИ.



Комментаторы GOROD48 живо откликнулись на предложение.

«Какая прелесть, эти «Липовки»!», — написал 26-й.

«Хорошая идея! Есть такая же тема в Ярославле: там расставлены по городу фигурки медведей — символа города», — откликнулся Павел.

«В Калужской области везде расставлены космонавтики. Причем это кто угодно может быть», — добавил fed.

«В древние времена Липецк был курортом, может, вернуться к грязелечебнице и минеральной воде вместо кукол?», — предложил Алькаш.

Завтра в Липецке будет еще холоднее. По прогнозам синоптиков,  ожидается небольшой кратковременный дождь, температура воздуха составит от +17 до +19 градусов.
вечЁрка
суицид
кража
туризм
