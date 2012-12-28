20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Липецкая вечЁрка: смерть от любви, криминальный приз и символ Липецка
Сегодня, 25 августа, стало известно о смерти несостоявшегося жениха, полицейские нашли подростков, поживившихся содержимым призового автомата, и липчанин предложил брендом города сделать липовок.
Теперь следователи выясняют обстоятельства его смерти.
«Какие мужики ранимые пошли. Он сейчас в ад пойдет, а она другого себе найдет и будет жить припеваючи. Не надо так!», — написала Клеопатра.
Сегодня на 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева.
Долгожительница в молодости была фронтовой медсестрой, встретила Победу в Чехословакии. После войны более 45 лет работала на заводе «Свободный Сокол». Была Почетным донором СССР. Воспитала троих детей, четырех внуков и помогала растить правнуков.
«Как хорошо, что такие люди есть. Зло никогда не победит добро, как бы не старалось!», — написал САИ.
В одном из торговых центров Данкова два 14-летних подростка вскрыли призовой автомат и похитили из него 37 тысяч рублей.
Владелец автомата обратился в полицию, когда школьников нашли, у них осталось всего 8 тысяч рублей.
Шутка обернулась уголовным делом по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Самое мягкое наказание по такому обвинению — крупный штраф.
«По ходу они просто выиграли», — предположил реалист.
«Не твое не трогай. Привычку взяли воровать, а потом отмазки начинанают выдумывать», — считают мозги.
«Автомат долго обманывал детей, и они просто решили забрать свое, никакого криминала тут нет», — уверен комментатор.
«Молодцы. Обрадовали маму с папой!», — заметил гость.
Автор сообщества «Липецк пешком» экскурсовод Александр Григоров предложил расставить по Липецку статуэтки «Липовок». Эта идея ему пришла в голову после поездки в Калининград, где он увидел фигурки хомлинов.
Модели фигурок он сделал с помощью ИИ.
Комментаторы GOROD48 живо откликнулись на предложение.
«Какая прелесть, эти «Липовки»!», — написал 26-й.
«Хорошая идея! Есть такая же тема в Ярославле: там расставлены по городу фигурки медведей — символа города», — откликнулся Павел.
«В Калужской области везде расставлены космонавтики. Причем это кто угодно может быть», — добавил fed.
«В древние времена Липецк был курортом, может, вернуться к грязелечебнице и минеральной воде вместо кукол?», — предложил Алькаш.
Завтра в Липецке будет еще холоднее. По прогнозам синоптиков, ожидается небольшой кратковременный дождь, температура воздуха составит от +17 до +19 градусов.
