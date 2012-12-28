Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села

32-летний мужчина покончил с собой после того, как его с вещами за дверь выставила невеста.

Вчера на окраине села Докторово Лебедянского района нашли тело мужчины с признаками суицида.Как оказалось, это — житель Смоленской области, который приехал с серьезными намерениями к своей знакомой. Но совместная жизнь в Лебедяни не задалась. Очередное выяснение отношений закончилось тем, что женщина выставила жениха за двери вместе с вещами. В субботу вечером смолянин распивал спиртное в компании новых знакомых, а потом исчез. Его тело нашли в 20 км от Лебедяни.По факту гибели мужчины Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области начата доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства его смерти.