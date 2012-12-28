Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк

Сегодня, 22 августа, весь день липчан предупреждали о воздушной опасности, 15-летнему подростку грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в связи с террористической организацией, и врачи рассказали, что в сентябре ждут рост вирусных заболеваний.