Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк

19 минут назад
Сегодня, 22 августа, весь день липчан предупреждали о воздушной опасности, 15-летнему подростку грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в связи с террористической организацией, и врачи рассказали, что в сентябре ждут рост вирусных заболеваний.
С утра красный уровень вводится в Ельце и районах области, а потом на два часа «покраснел» весь регион.
Министерство обороны России сообщило о двух сбитых над территорией области беспилотниках.
Читатели GOROD48 мало комментировали новости о воздушных атаках. Если и появлялись цепочки обсуждений, то об отключении интернета.
«Совет дня — переключите симку на которой у вас интернет на 2G, и будет у вас счастье. Пишу через мобильный интернет на 2G!», — посоветовал Э.
«Да через 2G и сижу, а толку. Это только сообщения в мессенджерах получать и отправить не более. Ни файлы не прогрузить, ни навигатор запустить», — возмутился Негодующий.
Сотрудники избиркомов на всякий случай потренировались действиям при красном уровне во время будущих выборов — голосование на время тревоги приостановят.
В суд направлено уголовное дело 15-летнего подростка, обвиняемого в связи с террористической организацией.
По данным следствия, подросток «неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение преступлений на территории Липецкой области, в том числе с использованием огнестрельного оружия, которое намеревался взять у родственника, приобретя к нему патроны».
Парню грозит серьезный срок.
Эпидемиологи ждут в сентябре подъем заболеваемости ОРВИ в детских садах и школах. Такой подъем — традиционно случается после того, как дети возвращаются с каникул.
Самым опасным может стать резкий рост заболеваемости ковидом. Сейчас в областной клинической инфекционной больнице лечатся около десяти больных коронавирусной инфекцией, половина из которых дети.
Пока эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ снизилась, при этом врачей беспокоит рост больных кишечным вирусом Норфолка (норовирусом), ротавирусом и менингококком.
В выходные погода липчан не порадует. Завтра ожидается кратковременный дождь и до +23 градусов.
