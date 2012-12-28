Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Красный уровень объявлен еще в трех районах области
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Читать все
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
В Липецкой области дожди и до +24
Погода в Липецке
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Читать все
Общество
122
19 минут назад

Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк

Сегодня, 22 августа, весь день липчан предупреждали о воздушной опасности, 15-летнему подростку грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в связи с террористической организацией, и врачи рассказали, что в сентябре ждут рост вирусных заболеваний.

Лента GOROD48 сегодня напоминала светофор — то объявят красный уровень опасности, то отменят. Причем все это было днем, а не как уже, к несчастью, привыкли липчане — ночью.

С утра красный уровень вводится в Ельце и районах области, а потом на два часа   «покраснел» весь регион

Министерство обороны России сообщило о двух сбитых над территорией области беспилотниках.

Читатели GOROD48 мало комментировали новости о воздушных атаках. Если и появлялись цепочки обсуждений, то об отключении интернета.

«Совет дня — переключите симку на которой у вас интернет на 2G, и будет у вас счастье. Пишу через мобильный интернет на 2G!», — посоветовал Э.

«Да через 2G и сижу, а толку. Это только сообщения в мессенджерах получать и отправить не более. Ни файлы не прогрузить, ни навигатор запустить», — возмутился Негодующий.

Сотрудники избиркомов на всякий случай потренировались действиям при красном уровне во время будущих выборов — голосование на время тревоги приостановят.

В суд направлено уголовное дело 15-летнего подростка, обвиняемого в связи с террористической организацией.

По данным следствия, подросток «неоднократно вступал в переписку с пользователями мессенджера, в которой пропагандировал деятельность запрещенных организаций, высказывал намерения на совершение преступлений на территории Липецкой области, в том числе с использованием огнестрельного оружия, которое намеревался взять у родственника, приобретя к нему патроны».

Парню грозит серьезный срок.

Эпидемиологи ждут в сентябре  подъем заболеваемости ОРВИ в детских садах и школах. Такой подъем — традиционно случается после того, как дети возвращаются с каникул.

Самым опасным может стать резкий рост заболеваемости ковидом. Сейчас в областной клинической инфекционной больнице лечатся около десяти больных коронавирусной инфекцией, половина из которых дети.

Пока эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Заболеваемость COVID-19  и ОРВИ снизилась, при этом врачей беспокоит рост больных кишечным вирусом Норфолка (норовирусом), ротавирусом и менингококком.

В выходные погода липчан не порадует. Завтра ожидается кратковременный дождь и до +23 градусов.
вечЁрка
БПЛА
суд
ОРВИ
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить