С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Происшествия
465
32 минуты назад
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, и двое пострадали.
В Ельце днем на улице Коммунаров произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» с 34-летней женщиной за рулем и мотоцикла под управлением 53-летнего водителя. От полученных травм мотоциклист умер в больнице.
0
1
1
0
1
Комментарии