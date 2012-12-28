Все новости
Происшествия
465
32 минуты назад

На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице

За сутки на дорогах Липецкой области один человек погиб, и двое пострадали.

21 августа в Липецке на проспекте Мира столкнулись автомобили «Митсубиси» с 38-летней женщиной за рулем и «ВАЗ-2101» под управлением 77-летнего мужчины. В аварии получили травмы водитель «ВАЗа» и его 74-летняя пассажирка, оба госпитализированы.

В Ельце днем на улице Коммунаров произошло столкновение автомобиля «Лада Гранта» с 34-летней женщиной за рулем и мотоцикла под управлением 53-летнего водителя. От полученных травм мотоциклист умер в больнице.


авария
ДТП
Комментарии

