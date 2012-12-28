Все новости
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду
Погода в Липецке
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
У мэрии Липецка нет 30 миллионов рублей на снос пятиэтажки в 9-м микрорайоне
Общество
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
Происшествия
55-летний грязинец перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей
Происшествия
Яблочный Cпас у грязинского храма вылился в массовую драку
Происшествия
Липецк получил еще 7,3 млн рублей от сдачи в утиль трамвайных рельсов
Общество
В квартире на улице Циолковского обнаружено тело 20-летнего парня
Происшествия
В Нижнем парке спустили фонтан
Общество
Котенка с отказавшими лапками забрал мэр Ельца
Общество
Липчанин взял займ под 292% годовых и умер
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +25
Погода в Липецке
Общество
204
51 минуту назад
1

В Нижнем парке спустили фонтан

В Липецке по разным причинам не работают сразу несколько фонтанов.

Фонтан в Нижнем парке сегодня не работал. Как рассказали GOROD48 в МАУК «Культурные пространства Липецка», его остановили для его очистки. К выходным фонтан «Липа» запустят.

«Липа» не единственный остановленный фонтан в Липецке. Фонтаны в Комсомольском пруду остановлены на время ремонта плехановского моста. Запустить их обещают к концу августа. Выключен для очистки от известкового налета каскадный фонтан на Петровском спуске. Фонтаны на улице Ленина, площадях Клименкова и Франценюка находятся на ремонтах.
фонтаны
2
2
2
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бррррр...
33 минуты назад
Давно пора, кто ж зимой фонтаны "крутит"?
Ответить
