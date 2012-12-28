Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
В Нижнем парке спустили фонтан
В Липецке по разным причинам не работают сразу несколько фонтанов.
«Липа» не единственный остановленный фонтан в Липецке. Фонтаны в Комсомольском пруду остановлены на время ремонта плехановского моста. Запустить их обещают к концу августа. Выключен для очистки от известкового налета каскадный фонтан на Петровском спуске. Фонтаны на улице Ленина, площадях Клименкова и Франценюка находятся на ремонтах.
