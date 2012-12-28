Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли

Ближайшие 13 лет 23-летняя женщина проведёт в колонии.

Елецкий районный суд вынес приговор ранее судимой 23-летней женщине за наркотики. Она уже была судима за покушение на незаконный сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере. Предыдущий раз — в ноябре 2023 года её приговорили к семи годам лишения свободы, но ельчанка получила отсрочку исполнения наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Но уже спустя год — в декабре 2024 года молодая мать попалась на том же самом.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина забрала из тайника в садоводческом товариществе «Дружба» в Ельце полимерный пакет, в которым были 69,54 грамма производных N-метилэфедрона и 5 граммов — эфедрона. Наркотики она расфасовала по пакетикам в разовые дозы и хранила у себя в квартире для дальнейшего сбыта.Отсрочка предыдущего наказания была отменена, а по совокупности приговоров 23-летней женщине назначили 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 000 рублей.