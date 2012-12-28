Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
28 минут назад
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Ближайшие 13 лет 23-летняя женщина проведёт в колонии.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщина забрала из тайника в садоводческом товариществе «Дружба» в Ельце полимерный пакет, в которым были 69,54 грамма производных N-метилэфедрона и 5 граммов — эфедрона. Наркотики она расфасовала по пакетикам в разовые дозы и хранила у себя в квартире для дальнейшего сбыта.
Отсрочка предыдущего наказания была отменена, а по совокупности приговоров 23-летней женщине назначили 13 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 200 000 рублей.
