Волонтеры НЛМК высадили больше 650 деревьев и кустарников в Липецке

Волонтеры НЛМК в этом году помогли благоустроить 13 локаций в Липецке, где высадили 650 деревьев. Кроме привычных лип, кленов и сирени дворы и улицы украсили черемуха, гортензии, розы, хризантемы и плодовые кустарники.

Растения высадили в парках, возле учебных заведений и во дворах. В Молодежном парке теперь растут 80 декоративных яблонь, а Быхановом саду - 40 саженцев черемухи. Преобразились и территории трех учебных заведений. Возле школы № 68, например, высадили сирень и петунии.При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в этом году озеленили и 8 липецких дворов. Самая массовая высадка прошла во воре дома №11 по ул. Бунина. Его украсили 50 саженцев деревьев, десятки кустарников и цветов. А возле дома №13 по ул. Юных Натуралистов высадили и плодовые - смородину и йошту.— В озеленении улиц, дворов и скверов фонду помогают волонтеры НЛМК и неравнодушные местные жители. Нередко они сами предлагают места для будущих посадок. Площади под новые зеленые насаждения определяет город и экологи — для новых аллей отбирают пространства, свободные от застройки и коммуникаций. Осенью начнем второй этап «зеленой» акции «Милосердия». Он продлится до заморозков, — рассказала исполнительный директор благотворительного фонда «Милосердие» Яна Лунева.НЛМК поддерживает объем зеленых насаждений и на промышленной площадке. Деревья, кустарники и цветы занимают почти четверть всей территории комбината. Это один из самых высоких «зеленых» показателей в стране среди промышленных предприятий.