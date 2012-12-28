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4
6 минут назад

Летние смены проекта НЛМК «Корпорация дети» объединили 200 школьников

Проект «Корпорация дети» от Новолипецкого металлургического комбината за полтора месяца объединил 200 липецких школьников. В Центре карьеры НЛМК детей знакомят с комбинатом, рассказывают об актуальных профессиях и возможностях, которые доступны для молодежи. 

— Про НЛМК я знала достаточно много, потому что на комбинате работает моя мама. Но, как оказалось, далеко не все. Например, нам рассказали о цифровых технологиях, которые активно используют на производстве и меня это очень впечатлило, — рассказала Мария Вишнякова, ученица школы №70 г. Липецка. — Я окончила седьмой класс и уже думаю о выборе будущего пути. Пришла на проект, чтобы узнать, какие профессии есть на комбинате и кем я смогу там работать. 

Участники знакомятся с производственной цепочкой НЛМК на интерактивных стендах и примеряют на себя разные профессии с помощью VR-очков. Также в программе – настольные профориентационные игры, квизы, научные шоу и мастер-классы по сборке электронных моделей технических приборов. В финале школьники проходят тестирование, которое помогает определиться с будущей профессией. 

— Многие участники проекта еще не задумывались о том, кем хотели бы стать и в каком учебном заведении будут учиться. Все активности проекта как раз и направлены на то, чтобы помочь школьникам лучше понять себя, свои способности, умения, задуматься над теми видами деятельности, которые могли бы стать основой будущей профессии, — рассказала начальник отдела управления по комплектации персонала НЛМК Ирина Титова. 

До 8 августа включительно есть возможность записаться в финальную летнюю смену проекта. Участие бесплатное. Подать заявку можно по телефонам: 447-447, 8-904-685-13-40. 

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