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Общество
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6 минут назад
Летние смены проекта НЛМК «Корпорация дети» объединили 200 школьников
Проект «Корпорация дети» от Новолипецкого металлургического комбината за полтора месяца объединил 200 липецких школьников. В Центре карьеры НЛМК детей знакомят с комбинатом, рассказывают об актуальных профессиях и возможностях, которые доступны для молодежи.
Участники знакомятся с производственной цепочкой НЛМК на интерактивных стендах и примеряют на себя разные профессии с помощью VR-очков. Также в программе – настольные профориентационные игры, квизы, научные шоу и мастер-классы по сборке электронных моделей технических приборов. В финале школьники проходят тестирование, которое помогает определиться с будущей профессией.
— Многие участники проекта еще не задумывались о том, кем хотели бы стать и в каком учебном заведении будут учиться. Все активности проекта как раз и направлены на то, чтобы помочь школьникам лучше понять себя, свои способности, умения, задуматься над теми видами деятельности, которые могли бы стать основой будущей профессии, — рассказала начальник отдела управления по комплектации персонала НЛМК Ирина Титова.
До 8 августа включительно есть возможность записаться в финальную летнюю смену проекта. Участие бесплатное. Подать заявку можно по телефонам: 447-447, 8-904-685-13-40.
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