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сегодня, 17:26
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В центральной части Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 августа станут плановые ремонтные работы на сетях — подачу ресурса временно ограничат жителям 16-ти улиц, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2а, 4, 5, 6, 7 по улице Ульяны Громовой, №№ 1, 2, 2а, 5, 14/1, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Гоголя, № 15 по улице Союзной, №№ 2, 4, 6, стр. 6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, №№ 1, 3а, 3б, 5, 5а, 7 на площади Победы, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28г, 28д, 28е, 30, 32, 34, 36, 38, 42 по улице Мичурина, №№ 7, 9, 11, 12а, 13, 14, 14в, 14б, 14г, 14д, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 65 по улице Неделина. №№ 38, 40, 58, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77в, 77/4, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 99, 101, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 28, 32, 34, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77 по улице Советской, №№ 7, 7а, 9, 9а по улице Горького. В этот же период не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды. 

6 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Вешенской, № 30 по улице Московской, на улице Аллейной. Также обесточат в Сселках дом № 1 по улице Космонавтов, улицы Посадскую, Ракитную, Сокольскую, садоводчество «Металлург-6». 

отключения
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Комментарии (2)

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Местный
20 минут назад
Планово это хорошо. А вот беспланово беда. Четвертый день нет никакой воды в доме 44 по ул.Зегеля. РВК не особо спешно разбирается с причиной, а вот каково без воды жильцам от такой неспешности .
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Липчанка
29 минут назад
Неужели трудно перечислить "в столбик" улицы, дома, где кончится вода? Действительно, насколько легче это читать в таком случае! Будьте так любезны, пожалейте глаза читающих....
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