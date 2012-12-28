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Общество
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сегодня, 17:26
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В центральной части Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 6 августа станут плановые ремонтные работы на сетях — подачу ресурса временно ограничат жителям 16-ти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Вешенской, № 30 по улице Московской, на улице Аллейной. Также обесточат в Сселках дом № 1 по улице Космонавтов, улицы Посадскую, Ракитную, Сокольскую, садоводчество «Металлург-6».
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