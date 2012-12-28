В центральной части Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 августа станут плановые ремонтные работы на сетях — подачу ресурса временно ограничат жителям 16-ти улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 2, 2а, 4, 5, 6, 7 по улице Ульяны Громовой, №№ 1, 2, 2а, 5, 14/1, 19, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 по улице Гоголя, № 15 по улице Союзной, №№ 2, 4, 6, стр. 6, 7, 7а, 7б, 9 по улице Крайней, №№ 1, 3а, 3б, 5, 5а, 7 на площади Победы, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27 по проспекту Победы, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26б, 28, 28а, 28б, 28г, 28д, 28е, 30, 32, 34, 36, 38, 42 по улице Мичурина, №№ 7, 9, 11, 12а, 13, 14, 14в, 14б, 14г, 14д, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 65 по улице Неделина. №№ 38, 40, 58, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77в, 77/4, 78, 78а, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 99, 101, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 28, 32, 34, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 66, 68, 69, 71, 73, 75, 77 по улице Советской, №№ 7, 7а, 9, 9а по улице Горького. В этот же период не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.6 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Вешенской, № 30 по улице Московской, на улице Аллейной. Также обесточат в Сселках дом № 1 по улице Космонавтов, улицы Посадскую, Ракитную, Сокольскую, садоводчество «Металлург-6».