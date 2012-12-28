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сегодня, 17:01
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Четыре района Липецка останутся без воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 5 августа холодной воды не будет в 19-м, 20-м  микрорайонах, районах Дикого, Слободы, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 111, 117, 119, 119/1, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова, №№ 9, 9а, 11, 13, 14 по улице Семашко, № 44 по улице Липовской, №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, №№ 31а, 37, 39 по улице Папина, № 106а по проспекту Победы. Подачу холодной воды в этот период также временно ограничат жителям частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева, переулка Кочубея. 

Подвоз воды будет организован по адресам: улица Московская, 117, улица Семашко, 9а, улица Депутатская, 81, улица Папина, 39, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

5 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1-5 в 1-м Театральном переулке, №№ 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а по улице Ильича, №№ 1-14 в Моторном переулке, №№ 1-11 в Парковом переулке, № 1 в Стандартном переулке, №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, на улице Зеленой. 

водоснабжение
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Комментарии (1)

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46 минут назад
ну каждый день работы,круглый год,уже несколько диаметров земли прошли,а ремонты и ныне тут!
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