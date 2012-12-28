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Общество
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сегодня, 17:01
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Четыре района Липецка останутся без воды
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 5 августа холодной воды не будет в 19-м, 20-м микрорайонах, районах Дикого, Слободы, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Московская, 117, улица Семашко, 9а, улица Депутатская, 81, улица Папина, 39, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
5 августа плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1-5 в 1-м Театральном переулке, №№ 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а по улице Ильича, №№ 1-14 в Моторном переулке, №№ 1-11 в Парковом переулке, № 1 в Стандартном переулке, №№ 110, 110а, 145 по улице Гагарина, на улице Зеленой.
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