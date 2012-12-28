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сегодня, 13:49
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Отец и сын порыбачили на уголовное дело

Родственники ловили рыбу сетями. На берегу их задержали инспекторы рыбнадзора. 

1 августа грязинские полицейские возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов» в отношении 60-летнего жителя Грязинского района и его 35-летнего сына. 

Рано утром 27 июля отец с сыном ловили рыбу сетями на озере у села Карамышево в границах природного зоологического заказника регионального значения «Яманский». На берегу их задержали инспекторы рыбнадзора и сотрудники ОМВД России по Грязинскому району. У родственников изъяли улов — щук, судаков и плотву. Причиненный государству ущерб составил 35 100 рублей.

«Максимальная санкция инкриминируемой отцу и сыну статьи УК предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

браконьерство
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Комментарии (7)

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Сначала новые
липчанин
9 минут назад
Сети в свободной продаже.
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Любэ
15 минут назад
Сядем с отцом, сядем вдвоем!
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Вдвоем
19 минут назад
сидеть веселее !
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Ратчинец
21 минуту назад
А у нас сдеся тока удочки!
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ИИ
26 минут назад
Зачем вообще ездить куда-то в глушь на рыбалку, тратить драгоценное время и деньги, когда проще, быстрее и главное дешевле любую рыбу купить в магазине? Можно и вовсе заказать её покупку с доставкой в любое удобное место даже не заходя в магазин.
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Я
45 минут назад
Всем браконьерам надо штраф выписывать в 1млн руб. Чтоб ощутимо было.
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Старый пенс
46 минут назад
Пусть это будет самое большое преступление в нашей области. Оштрафовать папу и сына на 35 т.р. и отпустить с миром.
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