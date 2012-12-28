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Происшествия
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сегодня, 13:49
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Отец и сын порыбачили на уголовное дело
Родственники ловили рыбу сетями. На берегу их задержали инспекторы рыбнадзора.
Рано утром 27 июля отец с сыном ловили рыбу сетями на озере у села Карамышево в границах природного зоологического заказника регионального значения «Яманский». На берегу их задержали инспекторы рыбнадзора и сотрудники ОМВД России по Грязинскому району. У родственников изъяли улов — щук, судаков и плотву. Причиненный государству ущерб составил 35 100 рублей.
«Максимальная санкция инкриминируемой отцу и сыну статьи УК предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
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