73-летняя липчанка перевела мошенникам 2,4 миллиона рублей

А 40-летняя — 2,3 миллиона.

3 августа в Липецке с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 73-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пенсионерка пообщалась с неизвестным и тот под предлогом обеспечения сохранности средств убедил её перевести через банкомат на различные счета 2,4 миллиона рублей.Чуть меньшее — 2,3 миллиона рублей отправила мошенникам 40-летняя женщина. Она пришла в полицию 1 августа. Деньги липчанка переводила, пытаясь заработать на инвестициях и покупке криптовалюты.44-летняя липчанка с 24 июля по 1 августа общалась с «работником портала Госуслуг» и тот убедил её продемонстрировать экран своего телефона. В результате женщина лишилась 22 600 рублей.В Липецке 73-летняя пенсионерка 31 июля перевела через банкомат на «безопасный счёт» 526 000 рублей. 1 августа женщина одумалась и пришла в полицию.В Лебедяни в полицию обратилась 52-летняя женщина, которая ещё в марте пыталась купить бытовку и перевела лжепродавцу 66 520 рублей.В Добровском округе 31 июля 53-летняя женщина под предлогом оказания помощи в закрытии брокерского счёта перевела мошенникам 260 000 рублей. 2 августа она пришла в полицию.В Липецке 3 августа 22-летняя девушка хотела купить часы на сайте объявлений и перевела продавцу предоплату в 5 979 рублей, а тот оказался мошенником и перестал выходить на связь.