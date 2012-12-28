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сегодня, 19:29

Всё-таки приобрели бразильца…

Липецкий мини=-футбольный клуб потянуло на экзотику.

В наступающем сезоне за липецкий мини-футбольный клуб будет выступать первый в истории бразильский «легионер».

26-летний Кайо Педро минувший сезон провёл в сильнейшей лиге Португалии, где выступал за клуб «Фундао» из одноимённого города, помог команде занять 6-е место в чемпионате. Играл на позиции «столба» - 23 матча, 18 голов, разделив 5-6-е места в списке лучших бомбардиров турнира. В частности, сделал «хет-трик» в ворота будущего чемпиона Португалии лиссабонской «Бенфики».

Смущает, как часто Кайо Педро менял клубы. В Бразилии успел поиграть за «Сан-Хосе», «Санта-Роза», ААГФ, «Групо Сантос». Самый результативный сезон-2022/23 провёл в Саудовской Аравии, где сыграл всего 13 матчей за клуб Аль-Кадисия» Кайо, но успел наколотить 27 мячей.

Липецкий клуб уже официально представил латиноамериканца и привёл его цитату в социальных сетях, где Кайо Педро за возможность оказаться в Липецке благодарит Бога и совет директоров клуба. Не знаем, как насчёт первого, но совета директоров в липецком клубе никогда не было, медийная служба допустила очередную промашку.

А вот прежний кумир липецких болельщиков Янник Сомплей из Кот-д`Ивуара продлевать контракт с липчанами не стал. В прошлом чемпионате он забил 26 мячей в 35 играх чемпионата и добавил к ним 6 голов в матчах Кубка России и Кубка лиги. Новой командой африканца стала белорусская «Столица», «серебряный» призёр минувшего чемпионата соседней страны. Не будет в команде и топового вратаря Родиона Залалетдинова (перешёл в тульский ТЗМ, Высшая лига), а также капитана команды Дениса Гуляйкина («Торпедо» Нижний Новгород), бывшего игрока сборной России Ивана Милованова («ИрАэро» Иркустк).

Впрочем, зачем нам все они, раз в команде теперь есть настоящий латиноамериканский «кудесник мяча».
Мини-футбол
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