Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
51-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка лишилась почти 400 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: дни рождения инквизитора, святого мученика и Гарри Поттера, не так много горожан пропадут без работы
Происшествия
106
22 минуты назад
1
Подросток из Липецка обвиняется в серии краж продуктов на 165 тысяч рублей
16-летний житель Добринского района и его 23-летний знакомый предстанут перед судом за серию хищений из магазинов.
Злоумышленники действовали в сетевых магазинах Липецка, притворяясь покупателями. Они прятали товары в пакеты и незаметно покидали торговые точки. Чаще всего похищали продукты, бытовую химию и средства гигиены. В четырех случаях действия подростка квалифицированы как открытое хищение. Один из эпизодов совершён ими вдвоем, то есть группой лиц по предварительному сговору — тогда они украли товаров на 18 тысяч рублей.
Оба находятся сейчас под стражей. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором Левобережного района. Материалы направлены в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.
0
0
0
0
2
Комментарии (1)