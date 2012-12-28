Подросток из Липецка обвиняется в серии краж продуктов на 165 тысяч рублей

16-летний житель Добринского района и его 23-летний знакомый предстанут перед судом за серию хищений из магазинов.

Следственное управление УМВД России по г. Липецк завершило расследование многоэпизодного уголовного дела. Несовершеннолетний обвиняется в 4 случаях грабежа и 20 кражах товаров из торговых точек. Его сообщнику вменяют участие в двух эпизодах на сумму более 24 тысяч рублей.Злоумышленники действовали в сетевых магазинах Липецка, притворяясь покупателями. Они прятали товары в пакеты и незаметно покидали торговые точки. Чаще всего похищали продукты, бытовую химию и средства гигиены. В четырех случаях действия подростка квалифицированы как открытое хищение. Один из эпизодов совершён ими вдвоем, то есть группой лиц по предварительному сговору — тогда они украли товаров на 18 тысяч рублей.Оба находятся сейчас под стражей. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором Левобережного района. Материалы направлены в суд. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.