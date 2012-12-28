Липецкая вечЁрка: погибший на трассе байкер, пойманные браконьеры и где безопасно купаться

Сегодня, 28 июля, на ЛКАД произошла жуткая авария, в Охотнадзоре рассказали о пойманных браконьерах, а в Роспотребнадзоре — о единственном в Липецке безопасном для купания пляже.