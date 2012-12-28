На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
Общество
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23 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: погибший на трассе байкер, пойманные браконьеры и где безопасно купаться
Сегодня, 28 июля, на ЛКАД произошла жуткая авария, в Охотнадзоре рассказали о пойманных браконьерах, а в Роспотребнадзоре — о единственном в Липецке безопасном для купания пляже.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после столкновения мотоциклист врезался в отбойник и перелетел на встречную полосу. Байкер погиб на месте.
В социальных сетях распространен рассказ очевидца, ехавшего сразу за «Шевроле». По его словам, якобы, мотоциклист обогнал «Шевроле» слева на сумасшедшей скорости, догнал автомобиль и врезался в переднее крыло. От удара у «Авео» лопнуло колесо, а байкера отбросило в отбойник. Мотоциклиста в двойной конструкции с перемычками «провертело так, что…»… Мужчина погиб мгновенно от страшных тяжелых увечий.
Водители, видевшие подробности ДТП, остались охранять девушку до приезда полиции, чтобы те, кто не видел обстоятельств аварии «не разорвали ее».
Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП.
«Как задолбали эти мотоциклисты. Ночью невозможно открыть окно, рёв стоит. Почему за такой шум их никто не наказывает. Что гоняют без шлемов намерив и бьются — это их жизнь, а вот за рев инспекция должна штрафовать, есть закон, но его никто не исполняет», — возмутился 65+.
«Почему в Липецке нет отдельной мотослужбы по контролю и оперативному реагированию за нерадивыми мотоциклистами как в Москве? Мало того, что сами гибнут, еще за собой тащат невинных людей», — спросил комментатор.
«Жаль людей, что так гибнут каждый день. Царствие небесное. Война идёт и на дорогах каждый день, а виной чаще всего становятся люди, которые вечно куда-то спешат, а мотоциклисты в первую очередь! Тут на дороге ни орден не получишь, ни героя. Только горе семьям и близким. Всем надо задумываться об этом, тише едешь, дальше будешь!» — написал М.Х.П.
И это, к сожалению, были не единственные трагические новости уходящего дня. Стало известно, что, а Данкове выпала из окна 17-летняя девушка. А в Липецке на детской площадке, расположенной на улице Терешковой, 28 нашли труп мужчины.
На озере в заказнике «Яманский», в селе Карамышево Грязинского района охотинспекторы задержали двух браконьеров ловивших рыбу с лодки сетями.
Полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».
На улице уже давно установилась жаркая погода, но искупаться липчанам фактически негде. Санитарные врачи заявили, что только на пляже в районе ЛТЗ вода в реке Воронеж соответствует гигиеническим нормам. На остальных городских пляжах купаться не стоит. О закрытых пляжах GOROD48 писал еще три года назад, но проблема так и не решатеся.
По Центральному пляжу в адрес МАУК «Культурные пространства Липецка» сотрудники регионального Роспотребнадзора даже выдали предписание о приостановлении его использования.
Тем не менее, спасатели продолжают ежедневно дежурить на всех пляжах. В необорудованных для купания местах за сезон уже утонули девять человек. За купание в необорудованных для этого местах даже штрафуют.
Завтра днем в Липецке будет еще жарче. По прогнозам синоптиков, температура составит от +28 до +30 градусов.
И обратите внимание, на Соколе, из-за ремонта сетей на улице Пожарского, изменится схема маршрутов автобусов № 347, 315.
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