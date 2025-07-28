На Соколе изменится схема маршрута некоторых автобусов

Из-за ремонта сетей на улице Пожарского автобусы №347 и №315 на бывшую сокольскую автостанцию заезжать не будут.

В этот период будет ограничено движение транспортных средств по ул. Пожарского в районе дома № 2 по ул. Баумана.Корректируется схема движения автобусов:– движение будет осуществляться до остановки «Улица Баумана» без заезда на старую Автостанцию Сокол.– движение в прямом и обратном направлении пройдёт по схеме: … – пл. Заводская – ул. Ушинского – ул. 40 лет Октября – далее по маршруту без заезда на старую Автостанцию СоколМаршруты №№39, 39а, 43, 44, 64 – движение сохраняется от старой Автостанции Сокол без изменений.В мэрии Липецка просят водителей и пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.