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199
42 минуты назад
1

На Соколе изменится схема маршрута некоторых автобусов

Из-за ремонта сетей на улице Пожарского автобусы №347 и №315 на бывшую сокольскую автостанцию заезжать не будут.

В этот период будет ограничено движение транспортных средств по ул. Пожарского в районе дома № 2 по ул. Баумана.

Корректируется схема движения автобусов:

Маршрут №347
– движение будет осуществляться до остановки «Улица Баумана» без заезда на старую Автостанцию Сокол.

Маршрут №315
– движение в прямом и обратном направлении пройдёт по схеме: … – пл. Заводская – ул. Ушинского – ул. 40 лет Октября – далее по маршруту без заезда на старую Автостанцию Сокол

 Маршруты №№39, 39а, 43, 44, 64 – движение сохраняется от старой Автостанции Сокол без изменений.

В мэрии Липецка просят водителей и пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.

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изменение маршрута
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Комментарии (1)

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Пассажир
7 минут назад
а что 315 в объезд через Сселки не пустили? Постеснялись?
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