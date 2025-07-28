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Общество
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42 минуты назад
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На Соколе изменится схема маршрута некоторых автобусов
Из-за ремонта сетей на улице Пожарского автобусы №347 и №315 на бывшую сокольскую автостанцию заезжать не будут.
Корректируется схема движения автобусов:
Маршрут №347
– движение будет осуществляться до остановки «Улица Баумана» без заезда на старую Автостанцию Сокол.
Маршрут №315
– движение в прямом и обратном направлении пройдёт по схеме: … – пл. Заводская – ул. Ушинского – ул. 40 лет Октября – далее по маршруту без заезда на старую Автостанцию Сокол
Маршруты №№39, 39а, 43, 44, 64 – движение сохраняется от старой Автостанции Сокол без изменений.
В мэрии Липецка просят водителей и пассажиров учитывать временные изменения при планировании поездок.
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