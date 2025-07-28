На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

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Утром 28 июля на 297-м километре трассы «Орел-Тамбов» произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Шевроле» под управлением 22-летней женщины и мотоциклом.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, после столкновения мотоциклист врезался в отбойник и перелетел на полосу встречного движения.— По предварительным данным в ДТП виноват мотоциклист. В результате полученных травм он погиб на месте ДТП. Личность мужчины устанавливается, — уточнили в полиции.