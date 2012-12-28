На ЛКАД мотоциклист после столкновения с автомобилем вылетел через ограждение на «встречку»
Липчане ночью дважды обращались за помощью к спасателям, испугавшись проникших в квартиры летучих мышей
За выходные в ДТП пострадали трое подростков, в заборы врезались и «Тесла», и снегоболотоход
Происшествия
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сегодня, 13:09
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Погибшему на ЛКАД мотоциклисту было 50 лет
Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах страшного ДТП на окружной, в районе цемзавода.
«В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте ДТП по приезда скорой медицинской помощи. По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Окончательные причины и условия будут установлены в ходе расследования».
В социальных сетях распространен рассказ очевидца, ехавшего сразу за «Шевроле». Со слов очевидца, якобы, мотоциклист обогнал «Шевроле» слева на сумасшедшей скорости, догнал автомобиль и врезался в переднее крыло. От удара у «Авео» лопнуло колесо, а байкера отбросило в отбойник. Мотоциклиста в двойной конструкции с перемычками «провертело так, что...»… Мужчина погиб мгновенно от страшных тяжелых увечий.
По словам ехавшего сразу за девушкой очевидца ДТП, водители, видевшие подробности ДТП остались охранять девушку до приезда полиции, чтобы те, кто не видел обстоятельств аварии «не разорвали ее».
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