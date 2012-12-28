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сегодня, 13:09
20

Погибшему на ЛКАД мотоциклисту было 50 лет

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах страшного ДТП на окружной, в районе цемзавода.

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, сегодня около 9 часов утра на ЛКАД произошло столкновение мотоцикла «Кавасаки» под управлением 50-летнего водителя, с автомобилем «Шевроле Авео», за рулем которого находилась 22-летняя девушку.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте ДТП по приезда скорой медицинской помощи. По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Окончательные причины и условия будут установлены в ходе расследования».

В социальных сетях распространен рассказ очевидца, ехавшего сразу за «Шевроле». Со слов очевидца, якобы, мотоциклист обогнал «Шевроле» слева на сумасшедшей скорости, догнал автомобиль и врезался в переднее крыло. От удара у «Авео» лопнуло колесо, а байкера отбросило в отбойник. Мотоциклиста в двойной конструкции с перемычками «провертело так, что...»… Мужчина погиб мгновенно от страшных тяжелых увечий.

По словам ехавшего сразу за девушкой очевидца ДТП, водители, видевшие подробности ДТП остались охранять девушку до приезда полиции, чтобы те, кто не видел обстоятельств аварии «не разорвали ее».
ДТП
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
Давно пора там
30 минут назад
Между отбойников забор двухметровый из сетки поставить, как в некоторых районах Московской области. И пешеходы не будут лазить через отбойники, и глядишь, мотоциклист остался бы жив, сетка отпружинила бы его.
Ответить
135
32 минуты назад
Как это он Авео обогнал, а потом в него же и врезался? Или Шевроле и Авео это разные автомобили?
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Гость
25 минут назад
Читай внимательно, обогнал и врезался в переднее крыло
Ответить
Внимательный
12 минут назад
Читай внимательно, обогнал и врезался в переднее крыло Тогда он Авео ещё не обогнал.
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Может
37 минут назад
Надо ужесточить контроль над родителями покупающие своим чадам мотобайки.И привлекать по статье,,Умышленное убийство своего дитятки"
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Когда
44 минуты назад
они поймут, что мотоцикл должен двигаться в своей полосе (как и авто), а не гонять между полосами движения
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Может
29 минут назад
Геморой,или памперсы полные.Они этими своими перестроениями показывают бездарность.
Ответить
ничего не понял
55 минут назад
Что такое "двойная конструкция с перемычками" ?
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Мнение
30 минут назад
Как два ножа. Штроборез.
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Я
43 минуты назад
Два отбойника с каждого направления, скреплённые столбиками
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Валера
46 минут назад
Отбойник на разделительной
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Алекс
59 минут назад
Скорее бы зима . Зимой этих самоубийц на дорогах нет
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гость
сегодня, 13:32
Так он и без шлема и без защиты ездил, судя по видео. Сам дурак.
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Вовчик.
сегодня, 13:31
Ну как так. В попутку. Ужас. И это не первое столкновение с попуткой на окружной.
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Лиса из парка
сегодня, 13:28
мотоциклы это настоящие убийцы, сколько людей гибнет и становятся инвалидами не перечесть...
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Павел
44 минуты назад
От автомобилистов гибнет не меньше
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Может
сегодня, 13:22
Надо в Гаи увеличивать штат сотрудников патрулирующих дороги.
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Елена
59 минут назад
Вы правы! Эта оптимизация всех структур обернулась бедой для народа.Такое ощущение, что ГИБДД вообще в Липецке нет. С нашим народом надо на каждом км стоять полицейскому.
Ответить
БОБР
56 минут назад
Вы правы! Эта оптимизация всех структур обернулась бедой для народа.Такое ощущение, что ГИБДД вообще в Липецке нет. С нашим народом надо на каждом км стоять полицейскому. Требуется спец МОТОБАТ - для отловли щенков за кроссами и питами, создающие реальную проблему и ситуации на дорогах.
Ответить
Так как есть
4 минуты назад
Требуется спец МОТОБАТ - для отловли щенков за кроссами и питами, создающие реальную проблему и ситуации на дорогах. Давно пора ,в СНТ Березка за опытной им и ездить никуда не надо, простой стой вечером и оформляй, нариков, пьяных которые едут на квадро, мото, авто. Работы полиции не видно от слова вообще !!! Живем как в Уругвае.
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