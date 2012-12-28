Погибшему на ЛКАД мотоциклисту было 50 лет

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах страшного ДТП на окружной, в районе цемзавода.

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, сегодня около 9 часов утра на ЛКАД произошло столкновение мотоцикла «Кавасаки» под управлением 50-летнего водителя, с автомобилем «Шевроле Авео», за рулем которого находилась 22-летняя девушку.«В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист скончался на месте ДТП по приезда скорой медицинской помощи. По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Окончательные причины и условия будут установлены в ходе расследования».В социальных сетях распространен рассказ очевидца, ехавшего сразу за «Шевроле». Со слов очевидца, якобы, мотоциклист обогнал «Шевроле» слева на сумасшедшей скорости, догнал автомобиль и врезался в переднее крыло. От удара у «Авео» лопнуло колесо, а байкера отбросило в отбойник. Мотоциклиста в двойной конструкции с перемычками «провертело так, что...»… Мужчина погиб мгновенно от страшных тяжелых увечий.По словам ехавшего сразу за девушкой очевидца ДТП, водители, видевшие подробности ДТП остались охранять девушку до приезда полиции, чтобы те, кто не видел обстоятельств аварии «не разорвали ее».