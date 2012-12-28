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Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
Общество
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сегодня, 16:27
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Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь
Ремонт специально приурочили к работам на теплосетях.
По словам мэра необходимо провести работы по ремонту канализационных сетей, а без отключения горячей и холодной воды это сделать невозможно.
«Вместе с руководством РВК-Липецк обсудили сложившуюся ситуацию. Чтобы дважды не доставлять неудобства, решили провести работы сейчас, пока идет опрессовка у «РИР Энерго». Специалисты будут работать в усиленном режиме, чтобы вода как можно скорее вернулась в дома.
Отключение будет сегодня после 21.00, чтобы все успели запастись водой. Для удобства коллеги организуют подвоз воды по телефонам: 6048, 236-048. Завтра с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00 подключатся и волонтеры. Они будут дежурить у стационарных точек подвоза и в случае необходимости помогут донести воду до дома.
Емкости с водой будут расположены по следующим адресам:
-ул. Ярославская, 13;
-ул. Сельскохозяйственная, 12;
-ул. Энергостроителей, 8;
-ул. Астраханская, 15 стр. 1.
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