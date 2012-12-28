Из-за необходимости ремонта канализационных сетей отключат воду в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь

Ремонт специально приурочили к работам на теплосетях.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что сегодня с 21:00 в микрорайонах Дачный, Матырский и Новая Жизнь не будет холодной воды.По словам мэра необходимо провести работы по ремонту канализационных сетей, а без отключения горячей и холодной воды это сделать невозможно.«Вместе с руководством РВК-Липецк обсудили сложившуюся ситуацию. Чтобы дважды не доставлять неудобства, решили провести работы сейчас, пока идет опрессовка у «РИР Энерго». Специалисты будут работать в усиленном режиме, чтобы вода как можно скорее вернулась в дома.Отключение будет сегодня после 21.00, чтобы все успели запастись водой. Для удобства коллеги организуют подвоз воды по телефонам: 6048, 236-048. Завтра с 12.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00 подключатся и волонтеры. Они будут дежурить у стационарных точек подвоза и в случае необходимости помогут донести воду до дома.Емкости с водой будут расположены по следующим адресам:-ул. Ярославская, 13;-ул. Сельскохозяйственная, 12;-ул. Энергостроителей, 8;-ул. Астраханская, 15 стр. 1.