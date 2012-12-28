Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Происшествия
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сегодня, 09:17
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Крал всё, что видел - велосипеды, мобильный телефон
Подозреваемого в серийном воровстве заключили под стражу.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, тревогу забила 29-летняя липчанка, которая написала заявление о краже велосипеда от магазина на улице Энергостроителей. Потерпевшая оценила ущерб в 15 тысяч рублей.
Жертвой аналогичных преступлений стали ещё две липчанки, лишившиеся великов – соответственно в 12 и 25 тысяч рублей. А 20-летний рабочий, трудившийся на стройке на улице Берёзовой, пожаловался на пропажу сотового телефона в 20 тысяч рублей.
Выяснилось, что за кражами стоит один человек – 38-летний житель областного центра. Полицейским удалось его вычислить и даже вернуть похищенное владельцам. Зачем ему сразу три велика мужчина пояснить не смог.
Похищенное имущество фигурант обратил в личное пользование. Велосипеды и сотовый телефон изъяты. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. На период предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.
На фото УМВД РФ по Липецкой области один из похищенных велосипедов
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