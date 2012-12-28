Крал всё, что видел - велосипеды, мобильный телефон

Подозреваемого в серийном воровстве заключили под стражу.

В Липецке задержали подозреваемого в серийном воровстве.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, тревогу забила 29-летняя липчанка, которая написала заявление о краже велосипеда от магазина на улице Энергостроителей. Потерпевшая оценила ущерб в 15 тысяч рублей.Жертвой аналогичных преступлений стали ещё две липчанки, лишившиеся великов – соответственно в 12 и 25 тысяч рублей. А 20-летний рабочий, трудившийся на стройке на улице Берёзовой, пожаловался на пропажу сотового телефона в 20 тысяч рублей.Выяснилось, что за кражами стоит один человек – 38-летний житель областного центра. Полицейским удалось его вычислить и даже вернуть похищенное владельцам. Зачем ему сразу три велика мужчина пояснить не смог.Похищенное имущество фигурант обратил в личное пользование. Велосипеды и сотовый телефон изъяты. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. На период предварительного следствия подозреваемый заключен под стражу.