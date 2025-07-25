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139
38 минут назад
2

На Товарищеской пять дней течет вода

По словам жителей улицы, вода уже затапливает подвалы.

Как сообщают подписчики GOROD48, на улице Товарищеской в 9-м микрорайоне уже пять дне течет вода.

«Уже начал подниматься асфальт, погреба полные воды, по улице невозможно ходить все в воде и в лужах», — пишут жители Товарищеской.

— Утечка на сетях водоснабжения в районе улицы Товарищеская будет обследована специалистами «РВК-Липецк». Если порыв произошел на сетях Водоканала, он будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов и СМИ, — сообщили в «РВК – Липецк».

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порыв трубы
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Комментарии (2)

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ё
15 минут назад
Всё по-товарищески, на доверии. :)
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Липчанин
29 минут назад
А в пер. Макаренко, того же района течет 6 месяцев. Делали заявки неоднократно....никому нет дела. Так что улице Товарищеской терпеть ещё долго
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