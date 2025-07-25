Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Общество
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38 минут назад
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На Товарищеской пять дней течет вода
По словам жителей улицы, вода уже затапливает подвалы.
«Уже начал подниматься асфальт, погреба полные воды, по улице невозможно ходить все в воде и в лужах», — пишут жители Товарищеской.
— Утечка на сетях водоснабжения в районе улицы Товарищеская будет обследована специалистами «РВК-Липецк». Если порыв произошел на сетях Водоканала, он будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов и СМИ, — сообщили в «РВК – Липецк».
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