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В России
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сегодня, 13:59
На Кубани обломки БПЛА повредили вагон пассажирского поезда
В ночь на 25 июля несколько районов Краснодарского края подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Есть пострадавшие.
«В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека», — написал он.
Как доложил губернатору глава района Андрей Палий, пострадавшим была оказана первая помощь. Один из них отказался от госпитализации, второй после осмотра в больнице и оказания помощи был возвращен на станцию по его просьбе.
«В настоящий момент состав продолжил следование по маршруту», — отметил губернатор.
По словам Кондратьева, повреждений железнодорожной инфраструктуры и возгораний нет.
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