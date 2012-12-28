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сегодня, 12:39
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В ДТП попали дети на самокате, подростки и взрослые на мотоциклах

Госпитализированы подростки и взрослые.

За последние сутки в Липецкой области произошло несколько серьезных дорожных происшествий с пострадавшими. В Липецке на улице Виктора Музыки 41-летняя женщина за рулем кроссовера «Jetour» резалась в световую опору и была госпитализирована.

В Липецке 14-летняя школьница на электросамокате столкнулась с автомобилем Ford Kuga. В результате пострадали сама несовершеннолетняя водитель и ее 11-летний пассажир. Девочка доставлена в больницу, мальчик после осмотра отпущен домой.

Вечером того же дня на улице 60 лет СССР произошло столкновение между автомобилем «Lada Samara» и мотоциклом «Kawasaki». 42-летний мотоциклист с травмами госпитализирован.

В Лебедяни 68-летний велосипедист столкнулся с внедорожником «Jaecoo J7» и получил травмы.

В Задонском районе два 15-летних подростка на мотоциклах на трассе «Скорняково-Тростянное-Калинино» столкнулись друг с другом, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних - водители байков и один из пассажиров. Все трое госпитализированы.

В Грязях 53-летний мотоциклист на модели «Motoland» съехал с дороги и врезался в отбойник, получив серьезные травмы. Мужчина госпитализирован.



ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
А сегодня
11 минут назад
Писали что на Боевом проезде девушка в опору врезалась или эта уже вторая столбы собирает!
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Правда
сегодня, 14:39
У нас в Сселках пока целые.
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САИ
сегодня, 13:08
Во многих городах введён запрет на электросамокаты, а у нас, ждем критического количества аварий!!!?
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Мнение
сегодня, 12:57
Самокаты, мотоциклы, мопеды, велосипеды сейчас самые опасные средства передвижения. Прям не новости, а песня. Бьются не на жизнь, а на смерть. И сколько не предупреждают, всё как об стенку горох.
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