В ДТП попали дети на самокате, подростки и взрослые на мотоциклах

Госпитализированы подростки и взрослые.

За последние сутки в Липецкой области произошло несколько серьезных дорожных происшествий с пострадавшими. В Липецке на улице Виктора Музыки 41-летняя женщина за рулем кроссовера «Jetour» резалась в световую опору и была госпитализирована.

В Липецке 14-летняя школьница на электросамокате столкнулась с автомобилем Ford Kuga. В результате пострадали сама несовершеннолетняя водитель и ее 11-летний пассажир. Девочка доставлена в больницу, мальчик после осмотра отпущен домой.

Вечером того же дня на улице 60 лет СССР произошло столкновение между автомобилем «Lada Samara» и мотоциклом «Kawasaki». 42-летний мотоциклист с травмами госпитализирован.

В Лебедяни 68-летний велосипедист столкнулся с внедорожником «Jaecoo J7» и получил травмы.

В Задонском районе два 15-летних подростка на мотоциклах на трассе «Скорняково-Тростянное-Калинино» столкнулись друг с другом, в результате чего пострадали трое несовершеннолетних - водители байков и один из пассажиров. Все трое госпитализированы.

В Грязях 53-летний мотоциклист на модели «Motoland» съехал с дороги и врезался в отбойник, получив серьезные травмы. Мужчина госпитализирован.



