В Арбитражном суде Липецкой области сработала система пожаротушения

Сотрудники экстренно эвакуированы из здания.



Днем 23 июля сотрудники Арбитражного суда Липецкой области были вынуждены экстренно покинуть свои рабочие места из-за срабатывания пожарной системы.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, произошло аварийное срабатывание системы порошкового пожаротушения в электрощитовой.— По сообщению было направлено 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание не подтвердилось, — уточнили в МЧС.