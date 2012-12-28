В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Происшествия
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сегодня, 17:07
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В Арбитражном суде Липецкой области сработала система пожаротушения
Сотрудники экстренно эвакуированы из здания.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, произошло аварийное срабатывание системы порошкового пожаротушения в электрощитовой.
— По сообщению было направлено 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание не подтвердилось, — уточнили в МЧС.
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