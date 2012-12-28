Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один беспилотник сбит над Липецкой областью
Общество
У городской поликлиники скончалась женщина
Общество
Умершую женщину пытались реанимировать работники поликлиники
Происшествия
Пропавшего подростка нашли
Происшествия
В Липецке звучат сирены – объявлен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько липчан уже готовы доносить на коллег – цифра пугает
Общество
Рейсы в Добринку будет осуществлять липецкий перевозчик
Общество
На проспекте Мира сносят дом
Общество
19-летние приятели обокрали торговый склад, вынеся продуктов и алкоголя на 229 тысяч
Происшествия
Медики спасли липчанина, подавившегося острой куриной костью
Происшествия
Читать все
Игорь Артамонов: «Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет»
Общество
За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности
Общество
В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
В большинстве избирательных участков на выборах в горсовет установят КОИБы
Общество
Прокуратура заступилась за фасовщиц зелени, не получавших вовремя зарплату
Происшествия
Липецкая мэрия поставила жителя столицы на счетчик
Общество
В Арбитражном суде Липецкой области сработала система пожаротушения
Происшествия
Циклон удерживает в Липецкой области дожди
Погода в Липецке
В частном секторе района Сокола отключат холодную воду
Общество
В Тербунском районе осужден местный житель за жестокое избиение инвалида детства
Происшествия
Читать все
Происшествия
615
сегодня, 17:07
3

В Арбитражном суде Липецкой области сработала система пожаротушения

Сотрудники экстренно эвакуированы из здания.

Днем 23 июля сотрудники Арбитражного суда Липецкой области были вынуждены экстренно покинуть свои рабочие места из-за срабатывания пожарной системы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, произошло аварийное срабатывание системы порошкового пожаротушения в электрощитовой.

— По сообщению было направлено 10 единиц техники и 28 человек личного состава. Возгорание не подтвердилось, — уточнили в МЧС.
МЧС
короткое замыкание
2
0
0
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Mikl
47 минут назад
Кто то решил покурить в электрощитовой во время дождя, ведь на улице курить во время дождя промозгло.
Ответить
Гость
сегодня, 17:26
Это начало. Турист-2 о себе дает знать.
Ответить
Пессимист
сегодня, 17:13
Здание настолько "оборудовано" всевозможными замками на переходах, что удивительно, как там сам председатель не спалился
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить