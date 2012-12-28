На проспекте Мира сносят дом

В 2025 году в Липецке снесли уже 11 зданий.

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Дом на проспекте Мира давно расселен и его сносят по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка».В текущем году в Липецке уже снесли 11 домов на улицах Солидарности, 11, Зои Космодемьянской, 212, Спиртзаводской, 7 и 12, Газина, 1, Богдана Хмельницкого, 1 и 6, Осипенко, 1, на проспекте Мира, 40 и в переулке Курако, 3.На снос было потрачено 12,5 миллионов бюджетных рублей.В мэрии GOROD48 сообщили, что до конца года планируется снести еще четыре аварийных расселенных многоквартирных дома.Стоит отметить, что снос расселенных домов идет, в том числе, и после вмешательства прокуратуры. Представители надзорного ведомства во время проверки обнаружили, что аварийные дома на улицах Спиртзаводской, Осипенко, Солидарности и проспекте Мира в Липецке давно расселены. Они частично разрушены и представляют собой опасность для граждан.«Прокурор предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и возложении на муниципалитет обязанности снести указанные дома. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. Судебное решение исполнено, аварийные дома снесены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.