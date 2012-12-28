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сегодня, 14:10
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На проспекте Мира сносят дом

В 2025 году в Липецке снесли уже 11 зданий.

Дом на проспекте Мира давно расселен и его сносят по муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка».




В текущем году в Липецке уже снесли 11 домов на улицах Солидарности, 11, Зои Космодемьянской, 212, Спиртзаводской, 7 и 12, Газина, 1, Богдана Хмельницкого, 1 и 6, Осипенко, 1, на проспекте Мира, 40 и в переулке Курако, 3.

На снос было потрачено 12,5 миллионов бюджетных рублей.

В мэрии GOROD48 сообщили, что до конца года планируется снести еще четыре аварийных расселенных многоквартирных дома.

Стоит отметить, что снос расселенных домов идет, в том числе, и после вмешательства прокуратуры. Представители надзорного ведомства во время проверки обнаружили, что аварийные дома на улицах Спиртзаводской, Осипенко, Солидарности и проспекте Мира в Липецке давно расселены. Они частично разрушены и представляют собой опасность для граждан.

«Прокурор предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и возложении на муниципалитет обязанности снести указанные дома. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. Судебное решение исполнено, аварийные дома снесены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
снос домов
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Комментарии (21)

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Уася
1 минуту назад
На Соколе годами ждут сноса рассечённые дома
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Лена
сегодня, 18:47
Надеюсь там успели провести капитальный ремонт
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Неравнодушный
сегодня, 18:27
Где предусмотрено проектом временное ограждение? Оплачивать будут по смете вместе с временными сооружения и?
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КОМДИВ
сегодня, 16:07
Ломать не строить
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Ответ
сегодня, 16:04
На Тракторном нет никакого графика сноса. Там КРТ , сносить будет застройщик , но главный застройщик так и не зашел пока туда.Также и на Юношеской , пока не знают что с этим участком делать или КРТ или просто снос.
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Липчанин
сегодня, 16:50
Ваще до лампочки
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Елена
10 минут назад
Ваще до лампочки А зачем зашёл, если до лампочки?
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Серж
сегодня, 15:50
А что построят на их месте?
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Бабка Первая
сегодня, 15:02
А стоящие вдоль проспекта Мира двухэтажки сносить будут? С детства было жалко живущих там как на сцене.
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ххх
сегодня, 14:43
как только расселяется дом в него приходят воришки по металлу они срезают батареи срывают трубы как итог идет непрерывная течь воды вопрос почему после расселения дома не перекрывается подача воды в эти дома?.
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Анне, Лене
сегодня, 14:41
Сносят по графику. Когда до них очередь дойдёт - снесут.
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Только
сегодня, 14:40
И умеют сносить. То Манеж, то Крепость, то дома.
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Сергей Б
сегодня, 15:45
И как же это правильно.
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Ну да
сегодня, 15:53
И как же это правильно. Как в совке. Весь мир разрушим, а затем.
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Сергей Б
сегодня, 18:25
Как в совке. Весь мир разрушим, а затем. Не сохранять же хлам?
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