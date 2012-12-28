В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
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сегодня, 14:10
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На проспекте Мира сносят дом
В 2025 году в Липецке снесли уже 11 зданий.
В текущем году в Липецке уже снесли 11 домов на улицах Солидарности, 11, Зои Космодемьянской, 212, Спиртзаводской, 7 и 12, Газина, 1, Богдана Хмельницкого, 1 и 6, Осипенко, 1, на проспекте Мира, 40 и в переулке Курако, 3.
На снос было потрачено 12,5 миллионов бюджетных рублей.
В мэрии GOROD48 сообщили, что до конца года планируется снести еще четыре аварийных расселенных многоквартирных дома.
Стоит отметить, что снос расселенных домов идет, в том числе, и после вмешательства прокуратуры. Представители надзорного ведомства во время проверки обнаружили, что аварийные дома на улицах Спиртзаводской, Осипенко, Солидарности и проспекте Мира в Липецке давно расселены. Они частично разрушены и представляют собой опасность для граждан.
«Прокурор предъявил в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления и возложении на муниципалитет обязанности снести указанные дома. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены. Судебное решение исполнено, аварийные дома снесены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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