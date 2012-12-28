В районе Тракторного и поселке Силикатном отключат холодную воду

Отключения произойдут как с утра, так и во второй половине дня.

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 23 июля перебои с холодной водой будут наблюдаться в районе Тракторного, на улице Большие ключи в центральной части города и поселке Силикатном, предупредили в «РВК-Липецк».С 09:00 и до окончания работ без холодной воды временно останутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат жителям частного сектора улицы Большие ключи.С 17:00 и до окончания работ холодную воду отключат в поселке Силикатном.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.