Гендиректор елецкой фирмы обвиняется в уклонении от уплаты 6,5 млн рублей налогов

В Ельце возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, занимающейся оптовой торговлей оборудованием. Женщину подозревают в умышленном сокрытии денежных средств от налоговых органов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Налоговая задолженность компании превысила 6,5 млн рублей. Счета фирмы были арестованы.Несмотря на арест счетов, с июня 2024 по май 2025 года директор проводила расчеты с контрагентами через подставных лиц и и игнорировала требования налоговиков о погашении долга.— Следствие считает, что гендиректор организации сделала это умышленно, так как не реагировала на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности. Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с УФНС России по Липецкой области. В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы, — сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.Максимальное наказание по статье – до 3 лет лишения свободы