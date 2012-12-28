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В России
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31 минуту назад
Президент РФ ужесточил контроль за процессом отказа от украинского гражданства
Согласно новым правилам, лица с двойным гражданством — России и Украины — в 2023 году получили возможность подать заявление в российские органы о выходе из украинского гражданства.
В 2023 году люди с двойным гражданством (России и Украины) смогли подать в российские госорганы заявление о желании лишиться украинского гражданства. Такие люди больше не могут пользоваться правами и выполнять обязанности гражданина Украины.
Если россиянин пользуется правами или исполняет обязанности гражданина Украины, то МВД проводит проверку. Отныне, в случае подтверждения подозрений в отношении человека, его заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины аннулируется, второй раз обратиться с таким заявлением можно лишь спустя десять лет.
Существует порядок взаимодействия госорганов РФ в таких случаях. В частности, регламентировано, что проверку проводит МВД России или уполномоченный территориальный орган. А решение о проведении проверки в первом случае принимает глава МВД РФ или его заместитель, во втором — руководитель территориального органа. Это положение сейчас скорректировано. В регионах решения тоже смогут принимать заместители руководителей.
С учетом появления в МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, скорректирован регламент согласования заключений о несоблюдении обязательства не пользоваться украинским паспортом.
«Заключение, подготовленное должностным лицом МВД России или уполномоченного территориального органа, подлежит согласованию с заместителем начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России или начальником подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном уровне», — говорится в новой редакции.
Раньше требовалось согласование не с замглавы службы, а с начальником подразделения центрального аппарата МВД России по вопросам миграции.
Еще один указ опубликован на портале правовых документов. Согласно ему, теперь решение о запуске проверки в отношении такого гражданина может принимать не только глава территориального отдела МВД, но и его заместитель.
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