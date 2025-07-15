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Общество
969
сегодня, 10:22
4

В Липецкой области идет активное строительство Западного обхода Лебедяни

Дорога длиной более 4,6 км соединит две региональные трассы: Лебедянь — Большой Верх — Яблонево и Троекурово-Становое — Лебедянь.

Под Лебедянью — большая стройка. Липецкая компания «Инфинити Групп» строит дорогу, которая позволит вывести за пределы уличной сети старинного города большегрузы, задействованные на перевозке продукции крупнейшего в центральном Черноземье комплекса по хранению и переработке яблок. Западный обход длиной более 4,6 км соединит две региональные трассы: Лебедянь — Большой Верх — Яблонево и Троекурово — Становое — Лебедянь. Благодаря новой дороге грузовики смогут попасть на трассу «Дон» из поселка Агроном, где находятся знаменитые яблочные сады, без заезда в Лебедянь.

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Западный обход пройдёт от границы яблочных садов через поля, обогнет деревню Васильевку и примкнет к автодороге Становое — Троекурово-Лебедянь примерно в километре от поворота на Волотово и Калиновку.

С апреля, когда началась стройка, «Инфинити Групп» сделала немало. Строители закончили выемку земельного полотна под конструктив новой дороги, на 20% отсыпали насыпь будущей магистрали.

У дорожного указателя «Агроном-Сад» на обочине большой террикон песка. Его непрерывно подвозят десять самосвалов «Инфинити Групп». Погрузчик огромным ковшом зачерпывает из этой горы песок и перегружает в кузова других грузовиков, которые отвозят его в ложе будущей дороги. Там песок растаскивают своими лопатами бульдозеры, а потом укатывают катками.

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Заместитель директора по строительству «Инфинити Групп» Максим Колпаков говорит, что высота насыпи от уровня, с которого был снят чернозем и слой суглинка, составит порядка двух метров. В зависимости от геодезических отметок, на разных участках насыпь будет разной высоты. А вот на пересечении будущей дороги и пересохшего русла реки Городянка — а это глубокий лог с крутыми склонами — высота насыпи составит 20 метров! Это будет самым сложным этапом проекта.

— В основании насыпи по дну оврага мы проложим 64-метровую железобетонную водопропускную трубу диаметром 2,5 метра. Поверху отсыпем ее песком и щебнем и все это послойно уплотнят катки. Параллельно построим съезды с новой дороги, примыкания к существующим региональным трассам. Отвод атмосферных осадков с дороги будет производится и по естественным уклонам, и по бетонным лоткам. В низинах мы проложим поперек ложа дороги водопропускные трубы метрового диаметра, — рассказывает об этапах большой стройки Максим Колпаков.

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Как только песчаная насыпь будет готова, ее укроют геотекстильным полотном. Сделают это для того, чтобы отсыпаемый поверх щебень не проваливался в песочное основание и чтобы равномерно распределить по будущей дороге нагрузку от тяжеловесов. Оба вида работ подрядчик намерен завершить в этом году, если его не подведут газовики и связисты, которым нужно вынести из-под строящейся дороги свои инженерные коммуникации. В следующем году, согласно техзаданию, на основание дороги нанесут асфальтобетонное покрытие общей площадью 42 тысячи кв.м.

В итоге получится крайне востребованная дорога с двумя полосами шириной по три метра каждая и обочинами по два метра. Объект должен быть сдан заказчику до 1 ноября 2026 года, но в «Инфинити Групп» заверяют, что постараются закончить дорогу как можно быстрее. Основанием для такого оптимизма являются исполненные с опережением графиков другие многочисленные контракты, которые компания выполняла в Липецке, Ельце, районах области.

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— «Инфинити Групп» — компания полного дорожного цикла. У нас есть весь набор дорожной техники, свой асфальтобетонный завод и компетенции для строительства таких объектов, — подытоживает Максим Колпаков.
«Инфинити Групп»
строительство дорог
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Липецк
сегодня, 14:08
Хорошо
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Липчанин
сегодня, 12:09
Молодцы! Наконец-то нормальная компания строит эту дорогу. А то так и забросили бы.
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Алоизий
сегодня, 11:52
Знаменитая и непотопляемая участница многих скандалов Инфинити. Наблюдаем.
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Лебедянь
сегодня, 10:40
Ну и хорошее же. Ждем
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