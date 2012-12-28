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сегодня, 10:05

В результате атаки на пляж в Курске погибли трое и семеро пострадали

Пятилетний мальчик в Курске закрывал собой маму при атаке ВСУ на пляж.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем официальном Телеграм-канале, что в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте.

Количество раненых возросло до семи человек. Мужчина получил осколочное ранение плеча, ещё один — травму ребёр и осколочные ранения. Их также доставили в Курскую областную больницу. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Хинштейн также сообщил, что, по словам очевидцев, 5-летний мальчик закрывал собой маму при атаке на пляж.

«Настоящий мужчина: не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека. У него тяжёлые ожоги, сейчас он в реанимации. Будем переводить ребёнка вместе с мамой в Москву. Ещё один раненый — парень, который шёл мимо пляжа. Услышал, как кричат женщины и ребёнок, бросился на помощь. В этот момент сдетонировал боеприпас», — уточнил Хинштейн.

Маленького мальчика, пострадавшего накануне вечером при атаке беспилотника на курский пляж, этим утром вместе с мамой перевели в Москву. Реанимобиль доставит их в НИИ имени Сперанского.

Также после операции мужчину с проникающими ранениями грудной клетки транспортируют из железнодорожной больницы в Курскую областную. Ещё четыре человека остаются в больнице, состояние их оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести.

«До глубины души тронут тем, как наши жители все до единого старались помочь друг другу! Это дорогого стоит — никакие атаки врага не смогут сломить наших стойких, храбрых людей!» — добавил врио губернатора региона.

Хинштейн отметил, что при необходимости курские врачи свяжутся с коллегами из федеральных медицинских центров.

Как ранее сообщил Хинштейн, в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске погибли три человека. Еще семь, включая ребенка, получили ранения. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи.
беспилотники
атака
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