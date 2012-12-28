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сегодня, 11:28

В Германии начались массовые сокращения

В первой половине 2025 года в Германии под сокращение попали почти 37,7 тысячи сотрудников.

В первом полугодии 2025 года компании ФРГ объявили о планах сократить 37,7 тысячи человек.

Немецкие компании в первом полугодии 2025 года объявили о планах сократить 37,7 тысячи человек. Это максимальное значение со времен кризиса, связанного с пандемией коронавируса, — передает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского мониторинга реструктуризации.

Большинство увольнений затронут работников сферы промышленности: 28 немецких компаний собираются уволить 20,7 тыс. человек. При этом 9 из 20 указанных фирм — автопроизводители, в том числе Porsche и Audi, а также поставщики для автомобильной отрасли.

Уже третий год подряд в Германии растет количество человек, попадающих под сокращения. Так, в первом полугодии 2022 года эта цифра составляла всего 9,6 тыс. человек.

Это наибольший показатель с 2020 года, когда компании планировали сократить рекордное для первого полугодия количество сотрудников — 48,1 тысячи человек. При этом в другие кризисные годы планы по увольнениям были не сильно выше, чем в текущем году: в разгар глобального финансового кризиса немецкие компании объявили о планах уволить 40 тысяч человек, а на пике европейского долгового кризиса — 40,8 тысячи человек.

Две компании из сферы логистики готовятся уволить 8,2 тысячи человек, девять организаций из сферы торговли — 4,5 тысячи человек, один банк — 3,3 тысячи. Сокращения в здравоохранении, электроэнергетике, строительстве и медиа затронут около одной тысячи человек.
сокращения
Германия
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