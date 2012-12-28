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В России
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49 минут назад
Продюсер Андрющенко заявил о необходимости голливудского кино в российском прокате
«Это работает локально на пользу каких-то релизов, но с точки зрения качества, я думаю, что мы идем вниз. Нам нужно конкурировать с самыми сильными, а не устранять конкуренцию. Может, какую-то гибридную систему придумать. Я думаю, что российское кино столкнется с конкуренцией. И дальше, если мы будем делать хорошее кино, оно выживет и станет сильнее. Думаю, что правда — в какой-то гибридной системе проката, полукитайской или еще какой-то, где рынок, конечно, защищен и регулируется, но и голливудское кино существует. Мы не должны закрывать на него глаза», — сказал Андрющенко.
Среди ближайших проектов продюсера — фильм «Буратино», премьера которого состоится 1 января 2026 года. На большие экраны картину выпустит «НМГ Кинопрокат».
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