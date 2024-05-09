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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: масштабная выставка к юбилею Победы, липчане назвали самые скучные профессии

Всё самое главное про второй день короткой рабочей недели.

Прохладно

Дожди прекратятся, днём станет сухо, но тепла по-прежнему не видать. Столбик термометра поднимется не выше 15-17 градусов.

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах:

- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20.

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Терпеть без удобств придётся и жителям частного сектора на улицах XX Партсъезда, 70 лет Октября, Арктической, Дарвина, Димитрова, Кольцевой, Красной, Маяковского, Российской, Саратовской, Солнечной, Фрунзе, Чапаева, Энергетической, в переулках Добром и Тополином.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 отключат электричество по адресам:

- ул. Автодорожная, 16;
- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;
- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;
- ул. Шахматная, д. 1, 3;

- пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;
- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;
- пер. Клеверный;
- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;
- пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;
- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;
- пер. Чистый, 19.

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С 14:00 до 17:00 обесточат дома:

- ул. Адмирала Макарова, 8, 18а;
- ул. Дзержинского, 27;
- пр-кт Мира, 5, 5а, 9а.

Пробки

С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.


Выставка, которая… везде

Масштабный выставочный проект «Победа. Защитникам Отечества посвящается» откроется сегодня… на семи площадках региона (6+). Картины выставят в музеях Ельца и Чаплыгина, а также в пяти липецких культурных центрах, торжественные открытия пройдут:

В 11:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 2).
В 12:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, д.25).
В 14:00 в Доме Мастера – Художественном музее имени В.С. Сорокина (ул. Ленина, 2).
В 15.00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7 а)
В 16:00 в Выставочном зале (ул. Ленина, 9).

Экспозиция охватывает все виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное и народное искусство, монументальное и храмовое искусство, театрально-декорационное искусство. Кроме того, в проект вошли труды искусствоведов, раскрывающие тему Великой Победы в художественном творчестве.

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"9 мая 1985 года". Художник Михаил Кокин

Выставка продлится до 15 июня. Учредители проекта: Правительство Липецкой области, Союз художников России, Министерство культуры Липецкой области.

Субботник

Только вчера мы писали, что уже половина липчан выступает против субботников, это – их выбор. Вторую половину зовут сегодня на бесплатную уборку города, завлекая лозунгами о Великой Победе и предлагая убрать город к 9 мая. Обещают, что наравне с обычными гражданами в уборке прошлогодней листвы, покраске бордюров и т.д. примут участие чиновники и депутаты, причём не только в те минуты, когда будут щелкать затворами фотокорреспонденты.

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Липчанам предлагают сегодня убрать:

- ул. 8 марта;
- ул. 50 лет НЛМК;
- ул. Гагарина;
- ул. Горького;
- ул. К.Маркса;
- ул. Липовскую;
- ул. Литаврина;
- ул. Московскую;
- ул. Неделина;
- ул. Пушкина;
- ул. Семашко;
- ул. Терешковой;
- пл. Петра Великого;
- пл. Победы.

Если вы хотите присоединиться к труду на свежем воздухе бок о бок с работниками умственного труда, то можно узнать подробности и записаться по телефону (4742) 22-13-30. И да – всех обещают обеспечить инвентарем и перчатками.

Ударим заплывом…

Сейчас различные организации Липецка словно соревнуются, кто ярче отпразднует юбилей Победы. В спортивной школе №3 «Лидер» решили отметить праздник в 14:30 массовым заплывом учеников (6+).

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Джаз

Если же вы хотите спокойного и умиротворённого вечера, то вам сегодня дорога в Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18).

Там вам не будут совать в руки грабли, призывать куда-то бежать или плыть. В 19:00 состоится музыкальный вечер в атмосфере живого джаза с «Nova Projekt» (6+).
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Фото vk.com/novaprojekt

Выступают Ульяна Уладова (вокал), Дмитрий Данилов (гитара), Дмитрий Стульнев (ударные), Анна Елисеева (фортепиано), Филипп Арутюнов (саксофон).

Не умереть от скуки на работе

Самая скучная профессия, по мнению липчан — охранник: в опросе SuperJob её назвали 17% земляков. На втором месте бухгалтер - 10%. Третье место занимает сторож (разновидность охранника?) - 7%.

6% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 5% считают неинтересной работу вахтера. Еще 5% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность.

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По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий горожане назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков.

4% респондентов философски заметили, что любая работа скучна, если она не любима. 12% убеждены, что скучных профессий не бывает.

Дорогие липчане! Непривычно, когда вторник – середина рабочей недели и… чертовски приятно. Заканчиваем рабочие дела на короткой трудовой неделе, но не забываем про новости, у которых выходных не бывает. GOROD48 трудится и в выходные, и в праздничные дни, поэтому бесперебойная поставка свежей информации обеспечена. Чаще заходите на сайт, рекомендуйте его знакомым и не сомневайтесь, что продолжите оставаться в курсе всех событий. Ждём вас 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (5)

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Сначала новые
знаем знаем
25 минут назад
На Семашко уже убрались , т.е. провели субботник , теперь кучи до нескончания века лежать будут. Силу набирать .
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Электорат
26 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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дилетант
45 минут назад
связана ли скука с работой или с состоянием души ? " скучно жить на этом свете " гоголя и "и скучно и грустно" лермонтова вряд ли описывают чувства охранников и бухгалтеров.
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А что
сегодня, 07:38
Слабо школьников,студентов привлечь к уборке города.Это же они свинячать,пусть наводят порядок.
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Рассержен
31 минуту назад
Слабо платить людям, что занимаются уборкой? Вылезать за счет школьников и студентов и не платить дворникам и уборщицам глупость.
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