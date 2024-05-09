Сегодня в Липецке: масштабная выставка к юбилею Победы, липчане назвали самые скучные профессии

Всё самое главное про второй день короткой рабочей недели.

Дожди прекратятся, днём станет сухо, но тепла по-прежнему не видать. Столбик термометра поднимется не выше 15-17 градусов.









- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20.









- пер. Чистый, 19.









Экспозиция охватывает все виды изобразительного искусства: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное и народное искусство, монументальное и храмовое искусство, театрально-декорационное искусство. Кроме того, в проект вошли труды искусствоведов, раскрывающие тему Великой Победы в художественном творчестве.











"9 мая 1985 года". Художник Михаил Кокин





Выставка продлится до 15 июня. Учредители проекта: Правительство Липецкой области, Союз художников России, Министерство культуры Липецкой области.



Только вчера мы писали, что у же половина липчан выступает против субботников , это – их выбор. Вторую половину зовут сегодня на бесплатную уборку города, завлекая лозунгами о Великой Победе и предлагая убрать город к 9 мая. Обещают, что наравне с обычными гражданами в уборке прошлогодней листвы, покраске бордюров и т.д. примут участие чиновники и депутаты, причём не только в те минуты, когда будут щелкать затворами фотокорреспонденты.













Липчанам предлагают сегодня убрать:





- ул. 8 марта;





Если вы хотите присоединиться к труду на свежем воздухе бок о бок с работниками умственного труда, то можно узнать подробности и записаться по телефону (4742) 22-13-30. И да – всех обещают обеспечить инвентарем и перчатками.

Сейчас различные организации Липецка словно соревнуются, кто ярче отпразднует юбилей Победы. В спортивной школе №3 «Лидер» решили отметить праздник в 14:30 массовым заплывом учеников (6+).









Там вам не будут совать в руки грабли, призывать куда-то бежать или плыть. В 19:00 состоится музыкальный вечер в атмосфере живого джаза с «Nova Projekt» (6+).

Фото vk.com/novaprojekt





Не умереть от скуки на работе





Самая скучная профессия, по мнению липчан — охранник: в опросе SuperJob её назвали 17% земляков. На втором месте бухгалтер - 10%. Третье место занимает сторож (разновидность охранника?) - 7%.







6% считают, что чаще всего скучают на работе продавцы. 5% считают неинтересной работу вахтера. Еще 5% уверены, что тоску вызывает любая офисная деятельность.















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах:Терпеть без удобств придётся и жителям частного сектора на улицах XX Партсъезда, 70 лет Октября, Арктической, Дарвина, Димитрова, Кольцевой, Красной, Маяковского, Российской, Саратовской, Солнечной, Фрунзе, Чапаева, Энергетической, в переулках Добром и Тополином.С 9:00 до 17:00 отключат электричество по адресам:- ул. Автодорожная, 16;- ул. Алфавитная, 2, 22, 23, 25/1, 25/2;- ул. Ангарская, 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51;- ул. Шахматная, д. 1, 3;- пер. Бытовой, 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24;- пер. Дружный, 9, 11, 23, 29, 31;- пер. Клеверный;- пер. Ландшафтный, 10, 20, 23а;- пер. Малый, 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26;- пер. Технологический, 2а, 3, 8а, 13;С 14:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. Адмирала Макарова, 8, 18а;- ул. Дзержинского, 27;- пр-кт Мира, 5, 5а, 9а.С раннего утра на дорогах Липецка начали появляться проблемные места. Но умный в пробку не пойдёт, он её объедет, а помогут в этом «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Масштабный выставочный проект «Победа. Защитникам Отечества посвящается» откроется сегодня… на семи площадках регионаКартины выставят в музеях Ельца и Чаплыгина, а также в пяти липецких культурных центрах, торжественные открытия пройдут:В 11:00 в Центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 2).В 12:00 в Липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, д.25).В 14:00 в Доме Мастера – Художественном музее имени В.С. Сорокина (ул. Ленина, 2).В 15.00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7 а)В 16:00 в Выставочном зале (ул. Ленина, 9).- ул. 50 лет НЛМК;- ул. Гагарина;- ул. Горького;- ул. К.Маркса;- ул. Липовскую;- ул. Литаврина;- ул. Московскую;- ул. Неделина;- ул. Пушкина;- ул. Семашко;- ул. Терешковой;- пл. Петра Великого;- пл. Победы.Если же вы хотите спокойного и умиротворённого вечера, то вам сегодня дорога в Липецкий Дом музыки (ул. П.Осипенко, 18).Выступают Ульяна Уладова (вокал), Дмитрий Данилов (гитара), Дмитрий Стульнев (ударные), Анна Елисеева (фортепиано), Филипп Арутюнов (саксофон).По 2% считают унылым труд библиотекарей, дворников и архивариусов. Среди других скучных профессий горожане назвали гардеробщиков, депутатов, лифтеров, операторов конвейеров, переводчиков, программистов, фасовщиков.4% респондентов философски заметили, что любая работа скучна, если она не любима. 12% убеждены, что скучных профессий не бывает.