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сегодня, 21:49
80 человек пострадали при взрыве в порту Ирана
По информации агентства, мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Бендер-Аббас. По данным Tasnim, взрыв произошел в административном здании. Как передает еще одно иранское госагентство Fars, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном, как минимум, в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. Еще одно агентство NourNews сообщило, что в результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров.
Пострадавших отвозят в больницы бригады скорой помощи. Причиной взрыва в порту Бендер-Аббас стало возгорание резервуара с топливом.
По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, сейчас пожарные пытаются локализовать огонь.
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