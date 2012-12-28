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В России
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51 минуту назад
Из-за ночной атаки ВСУ в Курске пострадали 24 многоквартирных дома
В результате массированного налета украинских беспилотников на Курск повреждения получили 24 многоквартирных дома. Все жильцы эвакуированы в пункты временного размещения (ПВР) и получают необходимую помощь.
«Пострадали 24 многоквартирных дома, 3 из них - достаточно серьезно. Работают эксперты, до вечера они оценят возможность восстановления домов», — сказал он.
Кроме того, по данным и.о. главы города Сергея Котлярова, повреждения также получили свыше 20 автомобилей.
Как сообщил Хинштейн, на время ремонта домов их жителям предложат разместиться в пунктах временного размещения или получить компенсацию для аренды нового жилья, — передает ТАСС.
Ночью 15 апреля Курск подвергся массированной атаке украинских дронов. Загорелись жилые дома, погибла пожилая женщина 1940 г. р., еще девять человек ранены, шестеро из них госпитализированы. Огонь распространился на восьмом и девятом этажах многоэтажки на ул. Заводская, где жители эвакуированы и размещены во временных пунктах. Пожары зафиксированы также на ул. Орловской и Веспремской, повреждены три частных дома.
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