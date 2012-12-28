Из-за ночной атаки ВСУ в Курске пострадали 24 многоквартирных дома

В результате массированного налета украинских беспилотников на Курск повреждения получили 24 многоквартирных дома. Все жильцы эвакуированы в пункты временного размещения (ПВР) и получают необходимую помощь.