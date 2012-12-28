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Происшествия
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сегодня, 16:43
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К делу о кровавом ужасе в подъезде подключился СК
Начата доследственная проверка информации об избиении женщина на улице Мистюкова.
«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка, в рамках которой опрашиваются свидетели и очевидцы, изъяты и изучаются записи камер наблюдения, будут назначены необходимые экспертные исследования», — говорится в сообщении.
Видео с жестоким избиением женщины в первом подъезде дома №3 по улице Мистюкова было опубликовано вчера в социальных сетях. Вчера же женщину и ее 35-летнего сожителя доставили в отдел полиции №7 для разбирательства. При опросе мужчина отрицал, что бил сожительницу.
По результатам доследственной проверки СК примет процессуальное решение.
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