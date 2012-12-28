Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Напавшие на прохожего подростки доставлены с родителями в полицию
Происшествия
«Включила газ и закурила»: взрыв на Механизаторов произошел после расставания семейной пары
Происшествия
Троих напавших на прохожего подростков нашли: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Война с Wildberries: жители дома в 9-м микрорайоне спасают свой двор от грузовиков пункта выдачи
Общество
Ночью в одном из домов на Механизаторов взрывом выбило окна и остекление балкона
Происшествия
В Усмани с детской площадки пропал 3-летний мальчик
Происшествия
Женщине стало плохо за рулём: она врезалась в металлическое ограждение
Происшествия
Пьяный мужчина жестоко избил сестру
Происшествия
Побитый подростками мужчина не обращался в следком и полицию
Происшествия
Пострадавшая при взрыве женщина — в реанимации
Происшествия
Читать все
На питание собаки в липецком приюте заложили 336 рублей 67 копеек в сутки
Общество
К делу о кровавом ужасе в подъезде подключился СК
Происшествия
В Липецке прошел грибной снег
Общество
Налоговая служба предупреждает о мошенниках
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: взрыв газа, 3-летний путешественник и дело подростков
Общество
Отбой желтого уровня
Общество
Бывший тренер «Металлурга» из РПЛ перешёл в «Лучшую лигу мира»
Спорт
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Статистика: траты липчан на готовый общепит выросли почти на 11%
Экономика
Читать все
Происшествия
2238
сегодня, 16:43
8

К делу о кровавом ужасе в подъезде подключился СК

Начата доследственная проверка информации об избиении женщина на улице Мистюкова.

СК организована доследственная проверка по информации о причинении телесных повреждений женщине на улице Мистюкова, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК России по Липецкой области организована процессуальная проверка, в рамках которой опрашиваются свидетели и очевидцы, изъяты и изучаются записи камер наблюдения, будут назначены необходимые экспертные исследования», — говорится в сообщении. 

Видео с жестоким избиением женщины в первом подъезде дома №3 по улице Мистюкова было опубликовано вчера в социальных сетях. Вчера же женщину и ее 35-летнего сожителя доставили в отдел полиции №7 для разбирательства. При опросе мужчина отрицал, что бил сожительницу.  


По результатам доследственной проверки СК  примет процессуальное решение.

избиение
0
0
14
3
0

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ку-ку
сегодня, 21:11
На зоне покажет свои приёмы! На 10 лет посадить - другие сразу наркоманить, бухать перестанут.
Ответить
МАЛИНА ШИП
сегодня, 20:50
С такой жестокостью скакать ногами по голове женщины - это за гранью! Джентльмен - не иначе. Она, 100%, всё прощает и регулярно выхватывает от этого героя. Подобное притягивает подобное.
Ответить
Мила
сегодня, 20:42
После таких побоев человек инвалидом может остаться! В опеку надо сообщить, иначе и детям потом достанется!
Ответить
Сварщик.
сегодня, 20:13
Конечно так бить не надо.но надо разобраться што эта за женщина может она это заслужила.а если не заслужила то тогда она зачем водится с этим товарищем .он её кагда нибудь пробьёт. Хотя как тут советовать дела семейные и кто не грешен назови.
Ответить
ну ты вообще супермен!
сегодня, 18:23
бить- не трогать,за свои поступки ответь по-мужски!
Ответить
789
сегодня, 17:55
сидит в той же самой куртке, и той же олимпийке,что и на видео, и заверяет что это не он..гений
Ответить
Андрей
сегодня, 17:29
Минимум 10лет этому чудовищу
Ответить
Безмасочник
сегодня, 16:55
Если отрицает, наглости у него выше крыши.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить