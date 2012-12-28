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сегодня, 14:49
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23-летний липчанин попался на краже сыра на 7300 рублей

А до этого он успел украсть ещё и куртку.

23-летний липчанин попался на краже сыра и одежды: его действия попали на запись камеры наблюдения.

«23-летнего парня подозревают в совершении трех краж из магазинов в Липецке. 7 марта из магазина одежды он похитил куртку за 5 500 рублей. А 24 и 25 марта из продуктовых магазинов он украл сырную продукцию на общую сумму 7 300 рублей, которую продал за 3 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждены уголовные дела по частям первой и второй статьи 158 УК РФ «Кража». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 17:19
Мало крал поэтому и сажают намного. Украл бы миллиарды был бы уважаемым человеком.
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Очевидно
сегодня, 15:38
По максимуму получит срок. Вот если бы на миллионы объегорил доверчивых граждан, то там условка была бы.
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