23-летний липчанин попался на краже сыра на 7300 рублей

А до этого он успел украсть ещё и куртку.

23-летний липчанин попался на краже сыра и одежды: его действия попали на запись камеры наблюдения.«23-летнего парня подозревают в совершении трех краж из магазинов в Липецке. 7 марта из магазина одежды он похитил куртку за 5 500 рублей. А 24 и 25 марта из продуктовых магазинов он украл сырную продукцию на общую сумму 7 300 рублей, которую продал за 3 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены уголовные дела по частям первой и второй статьи 158 УК РФ «Кража». Парню грозит до пяти лет лишения свободы.