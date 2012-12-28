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В России
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55 минут назад
В сметане тюменского производителя нашли опасный антибиотик
В продукции содержалось смертельно опасное вещество.
В сметане тюменского производителя был найден антибиотик, — рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯМАО и ХМАО.
В феврале 2024 года во время проверки прокуратуры были отобраны пробы сметаны «Нижняя Тавда» жирностью 20% от производителя ООО «Тюменьмолоко». В продукции было обнаружено наличие азитромицина.
«12 марта 2024 года Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановке действия декларации о соответствии на сметану 20%. ООО «Тюменьмолоко» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в ведомстве.
Ранее серьезные нарушения Россельхознадзор выявил у тюменского мясокомбината «ТЕАН». В цехе Нижнетавдинского района были обнаружены мертвые насекомые и паутина. На стенах и оборудовании имелись значительные скопления птичьего помета. Мясная продукция хранилась в грязных контейнерах, а краска со стен и дверей осыпалась на рабочие поверхности. В ходе проверки инспекция выявила 29 нарушений: 19 из них касались технических регламентов, а 10 — ветеринарных норм.
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