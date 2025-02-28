В селе Долгое Данковского района горел жилой дом

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Происшествия
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сегодня, 09:52
В селе Долгое Данковского района горел жилой дом
В самом райцентре — две бесхозные постройки.
Ближе к вечеру в Данкове на улице Строителей сгорели две бесхозные постройки. В Липецке в этот день пожарные дважды реагировали сообщения о задымлении из-за подгоревшей пищи: в пятиэтажке на улице Циолковского и десятиэтажке на Звездной.
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