В селе Долгое Данковского района горел жилой дом

В самом райцентре — две бесхозные постройки.



Утром 27 февраля в селе Долгое Данковского района горел жилой кирпичный дом. Огонь повредил вещи и отделку дома на шести квадратных метрах и кровлю на 30-ти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ближе к вечеру в Данкове на улице Строителей сгорели две бесхозные постройки. В Липецке в этот день пожарные дважды реагировали сообщения о задымлении из-за подгоревшей пищи: в пятиэтажке на улице Циолковского и десятиэтажке на Звездной.