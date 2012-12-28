В России
87
сегодня, 11:33
Массовое внедрение цифрового рубля пройдет позднее запланированного
Массовое внедрение цифрового рубля пройдет позднее, чем планировалось.
«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось, а именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем все консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — пояснила Набиуллина.
Работу над созданием цифрового рубля ЦБ РФ начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу 1 августа 2023 года. Тогда же началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц, — передает ТАСС.
Новый этап тестирования операций с цифровым рублем стартовал 1 сентября 2024 года. Общее число участников пилота увеличилось с 600 до 9 тыс. человек, с 22 до 1200 компаний. Предполагалось, что к июлю 2025 года предоставить клиентам операции с цифровым рублем должны были 13 системно значимых кредитных организаций: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Юникредит Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и МКБ.
0
0
0
0
0
Комментарии