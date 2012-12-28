За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 6226 человек, в том числе 139 — гриппом

Заболеваемость ОРВИ выросла на 29%, коронавирусом — на 5%.

За неделю с 27 января по 2 февраля в Липецкой области количество заболевших ОРВИ выросло на 29% относительно предыдущей недели.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего зарегистрировано 6226 случаев ОРВИ, в том числе 139 случаев гриппа. При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 18,2%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 66% всех случаев.Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 38 человек, что на 5% выше уровня предыдущей недели.