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Здоровье
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сегодня, 13:41
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За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 6226 человек, в том числе 139 — гриппом
Заболеваемость ОРВИ выросла на 29%, коронавирусом — на 5%.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, всего зарегистрировано 6226 случаев ОРВИ, в том числе 139 случаев гриппа. При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 18,2%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 66% всех случаев.
Сейчас в нашем регионе циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 38 человек, что на 5% выше уровня предыдущей недели.
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