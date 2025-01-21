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В России
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сегодня, 14:23
Экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на рекордные 430 млн
Экс-глава Корпорации развития Самарской области передала мошенникам рекордную сумму денег — почти 430 миллионов рублей.
71-летняя Ольга Серова из Самары не сразу поняла, что общается с аферистами, поэтому выполнила практически все их требования по переводу денег.
Женщина сняла со своих счетов 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов (79,8 миллиона рублей). Общая сумма стала одной из самых крупных, похищенных телефонными обманщиками. Серова — бывший руководитель Корпорации развития Самарской области и помощница экс-губернатора Владимира Артякова.
Сотрудники банка обратили внимание на подозрительные операции и несколько дней пытались отговорить россиянку от снятия денег, однако та не послушала. Пенсионерка не желает предавать случившееся огласке.
Обманутая мошенниками пенсионерка ранее занимала пост руководителя Корпорации развития Самарской области и помощника экс-губернатора Владимира Артякова, — пишет «Газета.ru».
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