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сегодня, 14:23

Экс-главу Корпорации развития Самарской области обманули на рекордные 430 млн

Экс-глава Корпорации развития Самарской области передала мошенникам рекордную сумму денег — почти 430 миллионов рублей.

Мошенники обманули 71-летнюю экс-главу Корпорации развития Самарской области на 430 млн рублей, — пишет LIFE со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

71-летняя Ольга Серова из Самары не сразу поняла, что общается с аферистами, поэтому выполнила практически все их требования по переводу денег.

Женщина сняла со своих счетов 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов (79,8 миллиона рублей). Общая сумма стала одной из самых крупных, похищенных телефонными обманщиками. Серова — бывший руководитель Корпорации развития Самарской области и помощница экс-губернатора Владимира Артякова.

Сотрудники банка обратили внимание на подозрительные операции и несколько дней пытались отговорить россиянку от снятия денег, однако та не послушала. Пенсионерка не желает предавать случившееся огласке.

Обманутая мошенниками пенсионерка ранее занимала пост руководителя Корпорации развития Самарской области и помощника экс-губернатора Владимира Артякова, — пишет «Газета.ru».
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