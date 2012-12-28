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В России
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44 минуты назад

По делу об убийстве генерала Кириллова в Москве задержаны еще двое фигурантов

Еще двое фигурантов дела об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны в Москве.

По делу об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержали еще двух фигурантов — Батухана Точиева и Рамазана Падиева, — рассказала РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«С учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт «б» части третей статьи 205 УК РФ), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — отметила она.

По ее словам, задержанные арендовали исполнителю Ахмаджону Курбонову комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был отсидеться после теракта, но был схвачен на пути к своему убежищу.

«Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица», — подчеркнула Петренко.

Представитель СК добавила, что фигуранты действовали по указке куратора, личность которого предстоит определить.

Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.

Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Ахмаджона Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
убийство генерала Кириллова
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