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В России
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44 минуты назад
По делу об убийстве генерала Кириллова в Москве задержаны еще двое фигурантов
Еще двое фигурантов дела об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны в Москве.
«С учетом собранных доказательств Точиев и Падиев задержаны, им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (пункт «б» части третей статьи 205 УК РФ), перед судом возбуждены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу», — отметила она.
По ее словам, задержанные арендовали исполнителю Ахмаджону Курбонову комнату в хостеле в Подмосковье, где тот должен был отсидеться после теракта, но был схвачен на пути к своему убежищу.
«Во взаимодействии с ФСБ и МВД России устанавливаются заказчики и организаторы теракта, а также все причастные к его подготовке и осуществлению лица», — подчеркнула Петренко.
Представитель СК добавила, что фигуранты действовали по указке куратора, личность которого предстоит определить.
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве.
Убийство произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По данным СК, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого Ахмаджона Курбонова, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
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