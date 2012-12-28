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Культура
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сегодня, 11:50
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Липчанин принял участие в «Битве шефов»
Работник типографии покинул шоу в шаге от финала.
Наш земляк — не профессиональный повар, просто любит вкусно готовить для друзей и домашних.
На этапе знакомства на суд жюри Александр Толчеев представил голубцы в сметанном соусе. Изюминкой блюда стало то, что липчанин использовал пекинскую капусту, а не обычную.
Но приветственное блюдо липчанина ведущим шоу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову не очень понравилось: фарш в голубцах оказался сырым. Константин Ивлев сразу сказал липчанину «нет», а Агзамов сначала поддержал коллегу, а потом всё же решил довериться своей интуиции и дать шустрому участнику с бракованным блюдом шанс.
В результате Александр Толчеев покинул шоу в шаге от финала, успев поучаствовать в в кулинарном противостоянии и приготовить «Селёдку под шубой» в стиле «Тирамису» по рецепту Константина Ивлева и пирог по мотивом итальянского «Кростата».
— Я совсем не расстроился, получил спектр всех эмоций, — признался Александр Толчеев, уходя с проекта.
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