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Культура
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сегодня, 11:50
4

Липчанин принял участие в «Битве шефов»

Работник типографии покинул шоу в шаге от финала.

36-летний работник липецкой типографии — дизайнер-верстальщик Александр Толчеев стал участником 17-й серии четвёртого сезона гастрономического шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Программу показали 13 января.

Наш земляк — не профессиональный повар, просто любит вкусно готовить для друзей и домашних.

На этапе знакомства на суд жюри Александр Толчеев представил голубцы в сметанном соусе. Изюминкой блюда стало то, что липчанин использовал пекинскую капусту, а не обычную.

Но приветственное блюдо липчанина ведущим шоу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову не очень понравилось: фарш в голубцах оказался сырым. Константин Ивлев сразу сказал липчанину «нет», а Агзамов сначала поддержал коллегу, а потом всё же решил довериться своей интуиции и дать шустрому участнику с бракованным блюдом шанс.

В результате Александр Толчеев покинул шоу в шаге от финала, успев поучаствовать в в кулинарном противостоянии и приготовить «Селёдку под шубой» в стиле «Тирамису» по рецепту Константина Ивлева и пирог по мотивом итальянского «Кростата».

— Я совсем не расстроился, получил спектр всех эмоций, — признался Александр Толчеев, уходя с проекта.
телешоу
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
да уж
33 минуты назад
кто эту хрень вообще смотрит.
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Правильно
24 минуты назад
Соловьёв лучше
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Смотрю
42 минуты назад
Пусть ещё поучаствует, в другой раз получится
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Никитка
сегодня, 12:16
Видать деньги закончились. Поэтому и не стал победителем.
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