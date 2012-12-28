Липчанин принял участие в «Битве шефов»

Работник типографии покинул шоу в шаге от финала.

36-летний работник липецкой типографии — дизайнер-верстальщик Александр Толчеев стал участником 17-й серии четвёртого сезона гастрономического шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Программу показали 13 января.Наш земляк — не профессиональный повар, просто любит вкусно готовить для друзей и домашних.На этапе знакомства на суд жюри Александр Толчеев представил голубцы в сметанном соусе. Изюминкой блюда стало то, что липчанин использовал пекинскую капусту, а не обычную.Но приветственное блюдо липчанина ведущим шоу Константину Ивлеву и Ренату Агзамову не очень понравилось: фарш в голубцах оказался сырым. Константин Ивлев сразу сказал липчанину «нет», а Агзамов сначала поддержал коллегу, а потом всё же решил довериться своей интуиции и дать шустрому участнику с бракованным блюдом шанс.В результате Александр Толчеев покинул шоу в шаге от финала, успев поучаствовать в в кулинарном противостоянии и приготовить «Селёдку под шубой» в стиле «Тирамису» по рецепту Константина Ивлева и пирог по мотивом итальянского «Кростата».— Я совсем не расстроился, получил спектр всех эмоций, — признался Александр Толчеев, уходя с проекта.