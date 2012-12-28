Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Прыжок в высоту ценою в 65 тысяч рублей
Спорт
«Рыбы не поймал, зато для грибов январь – самый сезон»
Общество
Перила напротив мэрии Липецка «прилегли отдохнуть»
Общество
69-летний пенсионер за рулём «Нивы» отправил в больницу двух молодых оппонентов по ДТП
Происшествия
Синоптики: завтра Липецк будет рядом с новым климатическим рекордом
Погода в Липецке
Липчане жалуются на дискотеку у наливайки
Общество
Полиция начала проверку по публикации GOROD48 о том, что дом пенсионеров забросали петардами
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Яблоки дорожают, но бананы все равно дороже
Общество
На конечной остановке в «Елецком» умер водитель маршрутки
Происшествия
Читать все
На конечной остановке в «Елецком» умер водитель маршрутки
Происшествия
«Липецк», как и Овечкин, бьётся за «вечный» рекорд: сколько нам осталось до «кудесников шайбы» из Молдавии
Спорт
Синоптики: завтра Липецк будет рядом с новым климатическим рекордом
Погода в Липецке
На месте конструкции из морских контейнеров в Нижнем парке может появиться детская площадка
Общество
«Рыбы не поймал, зато для грибов январь – самый сезон»
Общество
Лидером липецких коммунистов остался 70-летний Николай Разворотнев
Политика
Сегодня в Липецке: где перекроют дорогу и липчане хотят видеть своими начальниками Тони Старка, Шерлока Холмса и Бэтмена
Общество
Девушку – курьера мошенников задержали в ТРЦ у банкомата
Происшествия
Мошенники придумали новый способ обмана — под предлогом получения письма из налоговой
Происшествия
В селе Борисовка горел жилой дом
Происшествия
Читать все
В России
36
21 минуту назад

В России с 1 января 2025 года изменилась стоимость пенсионного балла

В России с 1 января 2025 года изменилась сумма, которая позволяет получать максимальную пенсию.

С 1 января 2025 года поменялась предельная сумма для начисления страховых взносов. Теперь она составляет 2 млн 759 тысяч рублей, — пишет «КП».

Уточняется, чтобы получить в течение года максимальные 10 баллов, жителю страны нужно заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится, что зарплата должна составлять 230 тысяч рублей.

Пожилые россияне, которые не набрали нужного количества пенсионных баллов, будут получать социальную пенсию, которая в среднем составляет 13,5 тысячи рублей. Размер страховой пенсии – 23,4 тысячи.

пенсии
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru