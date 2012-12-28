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В России
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21 минуту назад
В России с 1 января 2025 года изменилась стоимость пенсионного балла
В России с 1 января 2025 года изменилась сумма, которая позволяет получать максимальную пенсию.
Уточняется, чтобы получить в течение года максимальные 10 баллов, жителю страны нужно заработать 2 миллиона 759 тысяч рублей. Если разделить эту сумму на 12 месяцев, то получится, что зарплата должна составлять 230 тысяч рублей.
Пожилые россияне, которые не набрали нужного количества пенсионных баллов, будут получать социальную пенсию, которая в среднем составляет 13,5 тысячи рублей. Размер страховой пенсии – 23,4 тысячи.
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