Происшествия
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«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Госпитализирована 75-летняя женщина.
Утром 7 января на дороге Липецк – Данков столкнулись снегоуборщик под управлением 35-летнего водителя и автомобиль «Чанган» с 38-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы три пассажира легковой машины, в том числе 12-летняя девочка.
В Задонском районе около десяти часов утра на дороге Орел – Тамбов 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Госпитализирована ее 75-летняя пассажирка.
Вечером в Чаплыгине на улице Калинина 43-летний водитель «Форда» совершил наезд на двух женщин 35-ти и 64-х лет. С травмами их госпитализировали.
Восьмого января в Липецке на улице Студеновской 43-летний водитель «Шевроле» сбил 66-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу.
А на улице Циолковского 44-летний водитель «Ниссана», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 54-летнюю женщину. Ее также госпитализировали.
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