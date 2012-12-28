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сегодня, 09:44
4

«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе

Госпитализирована 75-летняя женщина.

За 7 и 8 января  на дорогах области получили травмы восемь человек, сообщает Госавтоинспекция.

Утром 7 января на дороге Липецк – Данков столкнулись снегоуборщик под управлением 35-летнего водителя и автомобиль «Чанган» с 38-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы три пассажира легковой машины, в том числе 12-летняя девочка.

В Задонском районе около десяти часов утра на дороге Орел – Тамбов 39-летняя женщина за рулем автомобиля «Хендай» не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. Госпитализирована ее 75-летняя пассажирка.

Вечером в Чаплыгине на улице Калинина 43-летний водитель «Форда» совершил наезд на двух женщин 35-ти и 64-х лет. С травмами их госпитализировали.

Восьмого января в Липецке на улице Студеновской 43-летний водитель «Шевроле» сбил 66-летнюю женщину. Пенсионерку доставили в больницу.

А на улице Циолковского 44-летний водитель «Ниссана», двигаясь задним ходом, совершил наезд на 54-летнюю женщину. Ее также госпитализировали.

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Комментарии (4)

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сегодня, 12:48
Пешеходы будьте внимательней, ведь слепых водителей на дорогах с каждым годом все больше
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Горожанин
сегодня, 12:24
Даже не удивился кто на "Ниссане" человека не увидел, его нужно срочно к окулисту на прием
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в чем
сегодня, 13:15
твоя мысль? В том что на жугулях все видят? Или на уазиках? )))))) Видать не отошел ты от попойки на НГ
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Ромео
сегодня, 10:52
Даже не чуть не удивился кто на хендае в кювет свалился))) вы её ещё на алкоголь проверьте по-любому покажет в крови!!!
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