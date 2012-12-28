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Происшествия
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17 минут назад
«Взял с тумбочки нож и приставил его к шее»
46-летнему мужчине грозит срок за угрозу убийством.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл 26 октября 2024 года около шести часов вечера. 46-летний мужчина вернулся домой пьяным и на этом фоне началась ссора с сожительницей — женщина стала высказывать своё недовольство.
По данным следствия, в ходе ссоры мужчина взял с тумбочки нож и приставил его к шее сожительницы, высказав угрозу убийством. Женщина реально испугалась за свою жизнь и вызвала полицию.
В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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