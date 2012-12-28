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17 минут назад

«Взял с тумбочки нож и приставил его к шее»

46-летнему мужчине грозит срок за угрозу убийством.

Прокуратура Краснинского района направила в суд уголовное дело в отношении 46-летнего жителя села Нижнедрезгалово, который обвиняется в угрозе убийством (по части первой статьи 119 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, этот конфликт произошёл 26 октября 2024 года около шести часов вечера. 46-летний мужчина вернулся домой пьяным и на этом фоне началась ссора с сожительницей — женщина стала высказывать своё недовольство.

По данным следствия, в ходе ссоры мужчина взял с тумбочки нож и приставил его к шее сожительницы, высказав угрозу убийством. Женщина реально испугалась за свою жизнь и вызвала полицию.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
угроза убийством
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